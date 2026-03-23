लंदन की सड़कों पर दौड़ता दिखा देसी ऑटो, यूजर्स बोले, दिल्ली वाला फील है भाई, वीडियो वायरल

कभी आपने सोचा है कि लंदन की सड़कों पर अचानक आपको दिल्ली वाली फील आने लगे. सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो यही साबित कर रहा है. आमतौर पर लंदन की सड़कों पर आपको बड़ी-बड़ी कारें, बसें और ट्राम नजर आते हैं, लेकिन जब उसी सड़क पर अचानक देसी अंदाज वाला ऑटो-रिक्शा दिखाई दे जाए, तो फिर नजारा ही बदल जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है.

लंदन की सड़कों पर दिखा देसी ऑटो

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ऑटो-रिक्शा लंदन की व्यस्त सड़कों पर आराम से चलता नजर आ रहा है. आसपास बाकी गाड़ियां अपने सामान्य अंदाज में चल रही हैं, लेकिन इस देसी ऑटो ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वहां मौजूद लोग भी इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि लंदन जैसे शहर में इस तरह का वाहन आम नहीं है.

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वीडियो ने दिलाई दिल्ली वाली फील

वीडियो पर लिखा गया टेक्स्ट भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. उसमें कहा गया है कि जैसे ही यह ऑटो सड़क पर आया, लंदन पूरी तरह दिल्ली में बदल गया. यह लाइन लोगों के दिल को छू गई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसे खूब शेयर किया. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि यह नजारा उन्हें अपने घर और अपने शहर की याद दिला गया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ इसे ‘देसी स्वैग’ का शानदार उदाहरण कह रहे हैं. लोगों को यह बात खास लगी कि एक विदेशी शहर में भी भारतीय अंदाज देखने को मिल रहा है. वीडियो को lifeinuk_._ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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भारतीयों के लिए खास क्यों है ये पल

भारत में ऑटो-रिक्शा सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में यह आम बात है. ऐसे में जब यही ऑटो लंदन की सड़कों पर दिखा, तो यह भारतीयों के लिए एक खास और भावुक पल बन गया. यह एक तरह से अपने देश की झलक विदेश में देखने जैसा अनुभव है.

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