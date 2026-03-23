हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लंदन की सड़कों पर दौड़ता दिखा देसी ऑटो, यूजर्स बोले, दिल्ली वाला फील है भाई, वीडियो वायरल

Video: लंदन की सड़कों पर दौड़ता दिखा देसी ऑटो, यूजर्स बोले, दिल्ली वाला फील है भाई, वीडियो वायरल

वीडियो के कैप्शन में भी कहा गया कि यूके के ट्रैफिक में अब देसी टच आ गया है. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि अब बस एक चाय की दुकान और जोड़ दी जाए तो माहौल बन जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

कभी आपने सोचा है कि लंदन की सड़कों पर अचानक आपको दिल्ली वाली फील आने लगे. सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो यही साबित कर रहा है. आमतौर पर लंदन की सड़कों पर आपको बड़ी-बड़ी कारें, बसें और ट्राम नजर आते हैं, लेकिन जब उसी सड़क पर अचानक देसी अंदाज वाला ऑटो-रिक्शा दिखाई दे जाए, तो फिर नजारा ही बदल जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है.

लंदन की सड़कों पर दिखा देसी ऑटो

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ऑटो-रिक्शा लंदन की व्यस्त सड़कों पर आराम से चलता नजर आ रहा है. आसपास बाकी गाड़ियां अपने सामान्य अंदाज में चल रही हैं, लेकिन इस देसी ऑटो ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वहां मौजूद लोग भी इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि लंदन जैसे शहर में इस तरह का वाहन आम नहीं है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Life in UK🇬🇧 (@lifeinuk_._)

वीडियो ने दिलाई दिल्ली वाली फील

वीडियो पर लिखा गया टेक्स्ट भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. उसमें कहा गया है कि जैसे ही यह ऑटो सड़क पर आया, लंदन पूरी तरह दिल्ली में बदल गया. यह लाइन लोगों के दिल को छू गई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसे खूब शेयर किया. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि यह नजारा उन्हें अपने घर और अपने शहर की याद दिला गया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ इसे ‘देसी स्वैग’ का शानदार उदाहरण कह रहे हैं. लोगों को यह बात खास लगी कि एक विदेशी शहर में भी भारतीय अंदाज देखने को मिल रहा है. वीडियो को  lifeinuk_._ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

भारतीयों के लिए खास क्यों है ये पल

भारत में ऑटो-रिक्शा सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में यह आम बात है. ऐसे में जब यही ऑटो लंदन की सड़कों पर दिखा, तो यह भारतीयों के लिए एक खास और भावुक पल बन गया. यह एक तरह से अपने देश की झलक विदेश में देखने जैसा अनुभव है.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 23 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: लंदन की सड़कों पर दौड़ता दिखा देसी ऑटो, यूजर्स बोले, दिल्ली वाला फील है भाई, वीडियो वायरल
लंदन की सड़कों पर दौड़ता दिखा देसी ऑटो, यूजर्स बोले, दिल्ली वाला फील है भाई, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
गैस नहीं मिल रहा है तो दही चूड़ा खाओ... मजदूरों को ज्ञान देते सुपरवाइजर का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
गैस नहीं मिल रहा है तो दही चूड़ा खाओ... मजदूरों को ज्ञान देते सुपरवाइजर का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
दोस्त का हाथ टूटा तो पूरा गैंग बना एंबुलेंस! बच्चों का ‘टॉप गियर भाईचारा’ वायरल, देखें वीडियो
दोस्त का हाथ टूटा तो पूरा गैंग बना एंबुलेंस! बच्चों का ‘टॉप गियर भाईचारा’ वायरल, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
रील बना रही थीं लड़कियां, अचानक घुसा गार्ड और गेम ओवर! ‘बेबी डॉल’ पर डांस से लूट ली पूरी महफिल
रील बना रही थीं लड़कियां, अचानक घुसा गार्ड और गेम ओवर! ‘बेबी डॉल’ पर डांस से लूट ली पूरी महफिल
Advertisement

वीडियोज

Iran attack on Dimona: महायुद्ध का 24वां दिन..'लिटिल इंडिया' पर बरसी मिसाइलें | Nuclear plant
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का अगला चरण..चलेगा एटम बम? | Nuclear power plant | Breaking
Trump Final Ultimatum on Hormuz: ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टुक! | Iran Israel War
Iran Israel US War News: ईरान के जारी किया बारूदी सुरंग का नया वीडियो | Trump | IRGC | Netanyahu
Iran Vs America War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे America को कड़ा जवाब! | IRGC | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, तेल को लेकर क्या कहा?
Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
विश्व
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
क्रिकेट
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
Results
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
Results
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget