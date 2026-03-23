Parliament Budget Session Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, तेल को लेकर क्या कहा?
Parliament Budget Session Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मिडिल ईस्ट संकट पर कहा कि ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए.
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पश्चिम एशिया में जारी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच लगातार हो रहे हमलों ने पूरे क्षेत्र को जंग के मैदान में बदल दिया है. मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यह संघर्ष अब 24वें दिन में पहुंच गया है, जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है बल्कि दुनिया भर में तेल और ऊर्जा सप्लाई पर भी असर साफ दिखने लगा है.
24वें दिन में पहुंचा संघर्ष, हालात बेहद तनावपूर्ण
ईरान और इजरायल के बीच जारी हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका और इजरायल की तरफ से हो रहे हमलों के जवाब में ईरान भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. लगातार हो रहे हमलों से पूरे पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं.
दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर
इस जंग का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है. तेल के दामों में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है और कई देशों में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है.
भारत भी अलर्ट मोड में
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी पूरी तरह सतर्क है. सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठाने की तैयारी में है, ताकि देश पर इसका असर कम से कम पड़े.
लोकसभा में पीएम मोदी का बड़ा बयान आज
नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रुख साफ करेंगे. माना जा रहा है कि वे अपने संबोधन में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, भारत पर उसके असर और सरकार की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे.
क्या हो सकती है भारत की रणनीति?
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री यह भी बता सकते हैं कि भारत इस संकट से कैसे निपटेगा और आगे की क्या तैयारी है. इसमें ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक असर को कम करने जैसे मुद्दों पर फोकस किया जा सकता है.
बढ़ती चिंता, सबकी नजर भारत के रुख पर
मौजूदा हालात को देखते हुए पूरी दुनिया की नजर अब बड़े देशों के फैसलों पर टिकी है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का बयान न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अहम माना जा रहा है.
Parliament Budget Session Live: बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो नहीं कम होगा कोयला - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, 'देश के किसानों को संकट से बचाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं. पिछले 10 सालों में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं. तेल और गैस की तरह खाद के आयात को डायवर्सिफाई किया गया है. बिजली की डिमांड गर्मी के चलते बढ़ेगी, लेकिन कोयले के स्टॉक पर्याप्त हैं. सभी सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है.'
Parliament Budget Session Live: युद्ध की वजह से दुनियाभर की अर्थव्यवस्था हुई प्रभावित - पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'एनर्जी आज इकोनॉमी की जरूरत है. दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित है और भारत पर कम से कम प्रभाव हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार एक रणनीति के साथ काम कर रही है. देश के फंडामेंटल्स मजबूत हैं.'
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Source: IOCL