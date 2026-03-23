दोस्त का हाथ टूटा तो पूरा गैंग बना एंबुलेंस! बच्चों का ‘टॉप गियर भाईचारा’ वायरल, देखें वीडियो

दोस्ती अगर सच्ची हो तो उसमें लॉजिक नहीं, सिर्फ एक्शन चलता है. और जब दोस्ती “टॉप गियर” में आ जाए तो फिर सीन कुछ ऐसा बनता है कि बड़े-बड़े लोग भी देखकर बोल उठते हैं कि भाई ये तो असली यारी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छोटे-छोटे बच्चे अपने घायल दोस्त को जिस अंदाज में अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, वो देखकर हंसी भी आएगी और दिमाग भी घूम जाएगा कि इतनी छोटी उम्र में ये लेवल की दोस्ती कैसे possible है. यहां कोई प्लानिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं. बस दोस्ती का रियल-टाइम एक्शन दिखता है, वो भी फुल स्पीड में. वीडियो इतना दिलचस्प है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और हर बार नई डिटेल पकड़ रहे हैं.

जब ‘इमरजेंसी मोड’ में आ गया पूरा गैंग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चे के हाथ में चोट लगी हुई है और उसके हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ है. लेकिन असली सीन तब शुरू होता है जब उसके बाकी दोस्त उसे अकेला छोड़ने की बजाय पूरे गैंग के साथ अस्पताल लेकर निकल पड़ते हैं. कोई आगे-आगे रास्ता साफ कर रहा है, तो कोई पीछे से सपोर्ट दे रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई VIP मूवमेंट चल रहा हो.

View this post on Instagram A post shared by Rajbir Singh (@rajbirsingh607)

एक हाथ घायल, बाकी सब ‘बॉडीगार्ड मोड’ में

जिस बच्चे के हाथ में चोट लगी है, वो खुद भी बड़े कूल अंदाज में चल रहा है, लेकिन उसके दोस्तों का जोश देखने लायक है. कोई उसकी तरफ नजर रखे हुए है, तो कोई बार-बार पीछे मुड़कर चेक कर रहा है कि सब सही चल रहा है या नहीं. छोटे-छोटे ये बच्चे जिस तरह से अपने दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो पूरा सीन किसी फिल्मी गैंग जैसा फील देता है.

चेहरे पर टेंशन नहीं, बस दोस्ती का swag

सबसे मजेदार बात ये है कि इस पूरे ‘मिशन अस्पताल’ में किसी के चेहरे पर डर या टेंशन नहीं दिखती. उल्टा सबके चेहरे पर एक अलग ही swag नजर आता है. जैसे ये उनके लिए कोई बड़ा एडवेंचर हो. एक बच्चा तो कैमरे की तरफ देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कह रहा हो..“भाई, हम हैं ना, टेंशन क्यों लेता है”. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लोग सच्ची दोस्ती का उदाहरण बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

यूजर्स बोले, भाईचारा ऑन टॉप है यहां

वीडियो को rajbirsingh607 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दुख की बात ये है कि ये बंदा शादी होने के बाद इन दोस्तों का साथ छोड़ देगा. एक और यूजर ने लिखा...भाईचारा ऑन टॉप है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सच्ची दोस्ती का उदाहरण देखना हो तो यहां देख लो.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर