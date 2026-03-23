हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदोस्त का हाथ टूटा तो पूरा गैंग बना एंबुलेंस! बच्चों का ‘टॉप गियर भाईचारा’ वायरल, देखें वीडियो

दोस्त का हाथ टूटा तो पूरा गैंग बना एंबुलेंस! बच्चों का ‘टॉप गियर भाईचारा’ वायरल, देखें वीडियो

यहां कोई प्लानिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं. बस दोस्ती का रियल-टाइम एक्शन दिखता है, वो भी फुल स्पीड में. वीडियो इतना दिलचस्प है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और हर बार नई डिटेल पकड़ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 Mar 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

दोस्ती अगर सच्ची हो तो उसमें लॉजिक नहीं, सिर्फ एक्शन चलता है. और जब दोस्ती “टॉप गियर” में आ जाए तो फिर सीन कुछ ऐसा बनता है कि बड़े-बड़े लोग भी देखकर बोल उठते हैं कि भाई ये तो असली यारी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छोटे-छोटे बच्चे अपने घायल दोस्त को जिस अंदाज में अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, वो देखकर हंसी भी आएगी और दिमाग भी घूम जाएगा कि इतनी छोटी उम्र में ये लेवल की दोस्ती कैसे possible है. यहां कोई प्लानिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं. बस दोस्ती का रियल-टाइम एक्शन दिखता है, वो भी फुल स्पीड में. वीडियो इतना दिलचस्प है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और हर बार नई डिटेल पकड़ रहे हैं.

जब ‘इमरजेंसी मोड’ में आ गया पूरा गैंग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चे के हाथ में चोट लगी हुई है और उसके हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ है. लेकिन असली सीन तब शुरू होता है जब उसके बाकी दोस्त उसे अकेला छोड़ने की बजाय पूरे गैंग के साथ अस्पताल लेकर निकल पड़ते हैं. कोई आगे-आगे रास्ता साफ कर रहा है, तो कोई पीछे से सपोर्ट दे रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई VIP मूवमेंट चल रहा हो.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajbir Singh (@rajbirsingh607)

एक हाथ घायल, बाकी सब ‘बॉडीगार्ड मोड’ में

जिस बच्चे के हाथ में चोट लगी है, वो खुद भी बड़े कूल अंदाज में चल रहा है, लेकिन उसके दोस्तों का जोश देखने लायक है. कोई उसकी तरफ नजर रखे हुए है, तो कोई बार-बार पीछे मुड़कर चेक कर रहा है कि सब सही चल रहा है या नहीं. छोटे-छोटे ये बच्चे जिस तरह से अपने दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो पूरा सीन किसी फिल्मी गैंग जैसा फील देता है.

चेहरे पर टेंशन नहीं, बस दोस्ती का swag

सबसे मजेदार बात ये है कि इस पूरे ‘मिशन अस्पताल’ में किसी के चेहरे पर डर या टेंशन नहीं दिखती. उल्टा सबके चेहरे पर एक अलग ही swag नजर आता है. जैसे ये उनके लिए कोई बड़ा एडवेंचर हो. एक बच्चा तो कैमरे की तरफ देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कह रहा हो..“भाई, हम हैं ना, टेंशन क्यों लेता है”. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लोग सच्ची दोस्ती का उदाहरण बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

यूजर्स बोले, भाईचारा ऑन टॉप है यहां

वीडियो को  rajbirsingh607 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दुख की बात ये है कि ये बंदा शादी होने के बाद इन दोस्तों का साथ छोड़ देगा. एक और यूजर ने लिखा...भाईचारा ऑन टॉप है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सच्ची दोस्ती का उदाहरण देखना हो तो यहां देख लो.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 23 Mar 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
दोस्त का हाथ टूटा तो पूरा गैंग बना एंबुलेंस! बच्चों का ‘टॉप गियर भाईचारा’ वायरल, देखें वीडियो
दोस्त का हाथ टूटा तो पूरा गैंग बना एंबुलेंस! बच्चों का ‘टॉप गियर भाईचारा’ वायरल, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
रील बना रही थीं लड़कियां, अचानक घुसा गार्ड और गेम ओवर! ‘बेबी डॉल’ पर डांस से लूट ली पूरी महफिल
रील बना रही थीं लड़कियां, अचानक घुसा गार्ड और गेम ओवर! ‘बेबी डॉल’ पर डांस से लूट ली पूरी महफिल
ट्रेंडिंग
मलबे के बीच गूंजा सेलो, तबाही के बीच शख्स ने संगीत से दिया हिम्मत का संदेश, बेरूत का वीडियो वायरल
मलबे के बीच गूंजा सेलो, तबाही के बीच शख्स ने संगीत से दिया हिम्मत का संदेश, बेरूत का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप के बाद अब स्कॉट बेसेंट ने दी धमकी, बोले- 'ईरान के किले...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप के बाद अब स्कॉट बेसेंट ने दी धमकी, बोले- 'ईरान के किले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी
'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी
विश्व
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
क्रिकेट
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 4: 'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
चुनाव 2026
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
शिक्षा
विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण
विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget