बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास

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Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार बोर्ड ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे स्टूडेंट्स आधिकारिक साइट पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. इस साल बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में कुल 85.19 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए हैं.

विज्ञान संकाय में आदित्य का कमाल

विज्ञान संकाय में इस बार समस्तीपुर के छात्र आदित्य प्रकाश अमन ने पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने 481 अंक प्राप्त कर 96.20 प्रतिशत अंक हासिल किए. उनकी इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गर्व महसूस कराया है. दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी की साक्षी कुमारी रहीं, जिन्होंने 479 अंक यानी 95.80 प्रतिशत हासिल किए.

कला संकाय में निशु ने मारी बाजी

कला संकाय में गया जिले की निशु कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने भी 479 अंक प्राप्त किए और 95.80 प्रतिशत के साथ टॉप किया. उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.

वाणिज्य में अदिति का जलवा

वाणिज्य संकाय की बात करें तो पटना की अदिति कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने 480 अंक प्राप्त कर 96 प्रतिशत अंक हासिल किए.

एग्जाम कब हुए थे?

इस साल बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच राज्य के 1,762 केंद्रों पर आयोजित की गईं. परीक्षा दो शिफ्ट में हुई, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चली थी.

ऐसे करें नतीजे चेक

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