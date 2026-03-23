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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsBihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने आज इंटर के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन्हें छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 23 Mar 2026 02:14 PM (IST)
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Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार बोर्ड ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे स्टूडेंट्स आधिकारिक साइट पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. इस साल बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में कुल 85.19 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए हैं.

विज्ञान संकाय में आदित्य का कमाल
विज्ञान संकाय में इस बार समस्तीपुर के छात्र आदित्य प्रकाश अमन ने पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने 481 अंक प्राप्त कर 96.20 प्रतिशत अंक हासिल किए. उनकी इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गर्व महसूस कराया है. दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी की साक्षी कुमारी रहीं, जिन्होंने 479 अंक यानी 95.80 प्रतिशत हासिल किए.

कला संकाय में निशु ने मारी बाजी
कला संकाय में गया जिले की निशु कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने भी 479 अंक प्राप्त किए और 95.80 प्रतिशत के साथ टॉप किया. उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.

वाणिज्य में अदिति का जलवा
वाणिज्य संकाय की बात करें तो पटना की अदिति कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने 480 अंक प्राप्त कर 96 प्रतिशत अंक हासिल किए.

एग्जाम कब हुए थे?

इस साल बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच राज्य के 1,762 केंद्रों पर आयोजित की गईं. परीक्षा दो शिफ्ट में हुई, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चली थी.

ऐसे करें नतीजे चेक

  • छात्र सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं.
  • इसके बाद छात्र होमपेज पर “BSEB Inter Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • फिर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • अब छात्र इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें.

    यह भी पढ़ें - JEE मेन सेशन 2 एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, NTA ने शेड्यूल में किया बड़ा बदलाव

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 01:47 PM (IST)
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BSEB Bihar Board 12th Result Bihar Board 12th Result 2026 Bihar Board 12th Result 2026 Live
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