सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत प्यार और दिल छू लेना वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को इमोशनल कर दिया. आमतौर पर ग्रेजुएशन सेरेमनी किसी के करियर का खास पल होता है, लेकिन जब इसमें परिवार का साथ और खासकर बच्चों की मौजूदगी जुड़ जाए तो यह पल और भी यादगार बन जाता है. इस वीडियो में एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अपने ग्रेजुएशन को कुछ अलग और खास बना दिया. वह अपनी छोटी बेटी के साथ स्टेज पर पहुंची और दोनों ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी. इस क्यूट और इमोशनल पल ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं.



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ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट



वायरल क्लिप में Emirates की ट्रेनिंग पूरी करने वाली एक फ्लाइट अटेंडेंट अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़ कर स्टेज पर जाती नजर आती है. सबसे खास बात यह है की बच्ची ने भी अपनी मां की तरह ही इस एयरलाइंस की मिनी यूनिफार्म पहन रखी होती है. जैसे ही मां-बेटी स्टेज पर पहुंचती है ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है. वहां मौजूद लोग इस क्यूट मोमेंट को देखकर मुस्कुराने लगते हैं. वीडियो में आगे दिखता है कि जब मां को सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वहां मौजूद अधिकारी बच्ची को भी एक छोटा सर्टिफिकेट देते हैं. यह छोटा सा इशारा इस पल को और कभी खास बना देता है. क्योंकि मां-बेटी दोनों को साथ में सम्मान मिलता है. इस पूरे वीडियो में मां अपनी बेटी का हाथ थामे रखती है और बीच-बीच में उसे देखकर मुस्कुराती है. वहीं बच्ची भी आसपास के माहौल को उत्सुकता से देखती है. वीडियो के कैप्शन में महिला ने अपनी बेटी को मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जो इस पल को और ज्यादा भावुक बना देता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार



यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया वह काम करती है, पढ़ाई भी करती हैं और एक मां भी है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है फ्लाइट अटेंडेंट को यह पल जिंदगी भर याद रहेगा. वहीं एक और यूजर लिखत है कि यह बहुत क्यूट मोमेंट है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता इस छोटी सी बच्ची को फ्यूचर फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में देखने के लिए. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है मां और बेटी का यह पल सच में दिल छू लेने वाला है.

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