हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वStrait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

शिप ट्रैकिंग डाटा के अनुसार दो एलपीजी जहाज सोमवार को दोपहर तक ईरान के लारक और केशम द्वीप तक पहुंचने वाले थे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 23 Mar 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल-अमेरिका में चल रही भयंकर जंग के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलती नजर आ रही है. एलपीजी गैस से लदे दो भारतीय टैंकर्स को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की मंजूरी दे दी है. जानकारों के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) ने भारतीय एलपीजी टैंकर 'जग वसंत और पाइन गैस' को इस रास्ते से जाने की अनुमति दे दी है.

शिप ट्रैकिंग डाटा के अनुसार दो एलपीजी जहाज सोमवार (23 मार्च, 2026) को दोपहर तक ईरान के लारक और केशम द्वीप तक पहुंचने वाले थे. एक-दूसरे के करीब चल रहे दोनों जहाज जब होर्मुज स्ट्रेट के करीब थे तो वह ईरानी अधिकारियों को यह संदेश दिखा रहे थे कि वे भारत के जहाज हैं, ताकि आईआरजीसी को उन्हें लेकर कोई कंप्यूजन न हो.

अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आईआरजीसी के अधिकारियों को तैनात कर दिया है. उसका कहना है कि वह सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बनाएगा, आम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा. इस बीच अपने टैंकर्स की इस रास्ते से सुरक्षित आवाजाही के लिए भारत की ईरान से राजनयिक स्तर पर बात चल रही है, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते भी दो भारतीय जहाजों- शिवालिक और नंदा देवी को यहां से जाने की अनुमति मिली थी.

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी फाइनेशंयिल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में बताया था कि भारतीय जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान के साथ यह कोई एकमुश्त या आम व्यवस्था (Blanket Arrangement) नहीं है. वहीं, ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने भी कहा कि जो देश अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बात करना चाहते हैं, वह ईरान से बात कर सकते हैं.

शिप ट्रैकिंग डाटा के अनुसार, जग वसंत और पाइन गैस संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह पोर्ट के पास फंसे हुए थे. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से फिलहाल 20 भारतीय जहाज फंसे हैं और इन दो जहाजों को निकलने की अनुमति मिलने को बाकी जहाजों के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. 

 

यह भी पढ़ें:-
'40 करोड़ बैरल तेल… कोई नहीं बचेगा', IEA प्रमुख ने जंग के बीच दी सबसे बड़े ऊर्जा संकट की चेतावनी

Published at : 23 Mar 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
LPG Donald Trump Tehran ISRAEL DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
विश्व
ईरान ने अमेरिका को दिया एक और तगड़ा झटका! कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा
ईरान ने अमेरिका को दिया एक और तगड़ा झटका! कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा
विश्व
ईरान की जंग का नया चेहरा: मोहम्मद बाकेर क़ालिबाफ के हाथ में कमान, खामेनेई के बाद सत्ता और युद्ध रणनीति पर कड़ा नियंत्रण
ईरान की जंग का नया चेहरा: मोहम्मद बाकेर क़ालिबाफ के हाथ में कमान, खामेनेई के बाद युद्ध रणनीति पर कड़ा नियंत्रण
विश्व
Israel-US Iran War Live: युद्ध का देश पर क्या असर, LPG की दिक्कत है या नहीं? संसद में मिडिल-ईस्ट संकट पर बोलेंगे PM मोदी
Live: युद्ध का देश पर क्या असर, LPG कितनी दिक्कत? संसद में मिडिल-ईस्ट संकट पर बोलेंगे PM मोदी
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
महाराष्ट्र
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
विश्व
तेल के बाद मिडिल ईस्ट में बिजली पर जंग! ईरान की गल्फ देशों को खुली धमकी- अमेरिकी ठिकानों को सप्लाई की तो...
तेल के बाद मिडिल ईस्ट में बिजली पर जंग! ईरान की गल्फ देशों को खुली धमकी- अमेरिकी ठिकानों को सप्लाई की तो...
क्रिकेट
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
Results
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
Results
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget