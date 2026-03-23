Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल-अमेरिका में चल रही भयंकर जंग के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलती नजर आ रही है. एलपीजी गैस से लदे दो भारतीय टैंकर्स को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की मंजूरी दे दी है. जानकारों के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) ने भारतीय एलपीजी टैंकर 'जग वसंत और पाइन गैस' को इस रास्ते से जाने की अनुमति दे दी है.

शिप ट्रैकिंग डाटा के अनुसार दो एलपीजी जहाज सोमवार (23 मार्च, 2026) को दोपहर तक ईरान के लारक और केशम द्वीप तक पहुंचने वाले थे. एक-दूसरे के करीब चल रहे दोनों जहाज जब होर्मुज स्ट्रेट के करीब थे तो वह ईरानी अधिकारियों को यह संदेश दिखा रहे थे कि वे भारत के जहाज हैं, ताकि आईआरजीसी को उन्हें लेकर कोई कंप्यूजन न हो.

अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आईआरजीसी के अधिकारियों को तैनात कर दिया है. उसका कहना है कि वह सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बनाएगा, आम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा. इस बीच अपने टैंकर्स की इस रास्ते से सुरक्षित आवाजाही के लिए भारत की ईरान से राजनयिक स्तर पर बात चल रही है, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते भी दो भारतीय जहाजों- शिवालिक और नंदा देवी को यहां से जाने की अनुमति मिली थी.

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी फाइनेशंयिल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में बताया था कि भारतीय जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान के साथ यह कोई एकमुश्त या आम व्यवस्था (Blanket Arrangement) नहीं है. वहीं, ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने भी कहा कि जो देश अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बात करना चाहते हैं, वह ईरान से बात कर सकते हैं.

शिप ट्रैकिंग डाटा के अनुसार, जग वसंत और पाइन गैस संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह पोर्ट के पास फंसे हुए थे. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से फिलहाल 20 भारतीय जहाज फंसे हैं और इन दो जहाजों को निकलने की अनुमति मिलने को बाकी जहाजों के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

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