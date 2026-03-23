स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'

Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है. ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कुछ जहाजों से $2 मिलियन (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) वसूलने का फैसला किया है. यह कदम ईरान द्वारा वैश्विक शिपिंग के इस महत्वपूर्ण रास्ते पर अपने नियंत्रण को दिखाने के लिए उठाया गया है.

ईरानी सांसद का बयान

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाएद्दीन बोरूजेर्दी ने कहा कि हॉर्मुज जलसंधि से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर जो नया $2 मिलियन का टोल लगाया गया है, वह पहले ही लागू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि यह कदम दशकों बाद इस जलसंधि में ईरान के अधिकार को दिखाता है.

बोरूजेर्दी ने कहा, “कुछ जहाजों से $2 मिलियन का टोल लेना ईरान की ताकत को दिखाता है. अब क्योंकि युद्ध की लागतें बढ़ गई हैं, इसलिए हमें यह करना जरूरी लगता है. हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस लेना इस्लामिक रिपब्लिक की शक्ति और अधिकार को दिखाता है.”

ट्रंप ने दी थी धमकी

बोरूजेर्दी के बयान ट्रंप की चेतावनी के बाद आए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 48 घंटे में नहीं खोलेगा, तो अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरुआत करेगा. ईरानी सांसद ने ट्रंप की धमकी का भी जिक्र किया और कहा कि इज़रायल के ऊर्जा केंद्र भी ईरान की पहुंच में हैं और एक दिन में नष्ट किए जा सकते हैं.

ईरान ने दिया था जवाब

ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तुरंत पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. यह जलसंधि फारस की खाड़ी को दुनिया से जोड़ती है और इसका बंद होना वैश्विक तेल और अन्य निर्यात पर बड़ा असर डाल सकता है.

तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, लेकिन उसने अपने दुश्मनों के अलावा अन्य देशों के जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाए रखने का दावा किया है. वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग एक पांचवां हिस्सा इसी जलसंधि से गुजरता है, लेकिन जहाजों पर हमलों के कारण अब लगभग सभी टैंकर यातायात रुक गया है.