एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
Malayalam OTT Release: अप्रैल के महीने में ओटीटी पर कई शानदार मलयालम फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. आइए नजर डालते हैं उन फिल्मों की लिस्ट पर.
अप्रैल का महीना मलयालम फिल्म लवर्स के लिए शानदार होने वाला है. अप्रैल में कई जबरदस्त मलयालम फिल्में रिलीज होने वाली हैं. थ्रिलर से फिक्शन सटायर तक ओटीटी पर अप्रैल के महीने में रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं उन फिल्मों की लिस्ट के बारे में.
आशाकल आयिरम
मलयालम एक्टर जयराम कुछ समय से ब्रेक पर थे. अब उन्होंने फिल्म 'आशाकल आयिरम' के साथ मॉलीवुड में शानदार कमबैक किया है. इस फैमिली ड्रामा में उनके बेटे और एक्टर कालिदास भी नजर आए. फिल्म को डायरेक्टर जी. प्रजीत ने डायेक्ट किया है. फिल्म में पिता-बेटे के रिश्ते को दिखाया गया है. आशा शरत, शरफ यू दीन और ईशानी कृष्णा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स Zee5 ने खरीद लिए हैं. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हैं. लेकिन फिल्म के अप्रैल में रिलीज होने की खबरें हैं.
एनोमी
इस फिल्म में एक्ट्रेस भावना लीड रोल में हैं. वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के रोल में हैं. इस फिल्म को रियास मराठ ने डायरेक्ट किया है. सीनियर एक्टर रहमान एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं. बिनु पप्पू, अर्जुन लाल, शेबिन बेन्सन और विष्णु अगस्त्य भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म के अप्रैल में ही रिलीज होने की खबरें हैं. अभी तक रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई हैं.
Sukhamano Sukhamanu
फिल्म में मैथ्यू थॉमस और देविका संजय लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म का निर्देशन अरुणलाल रामचंद्रन ने किया है. इस फिल्म में सीनियर एक्टर जगदीश भी अहम रोल में दिखे हैं. फिल्म अप्रैल में ही रिलीज हो सकती है.
संभवम अध्यायम ओन्नू
फिल्म में एक्टर असकर अली लीड भूमिका में हैं. फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है. अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार हैं. इस फिल्म का निर्देशन जिथु सतीशन ने किया है. फिल्म में विनीत कुमार और सिद्धार्थ भरथन मंगलथु जैसे स्टार्स हैं. फैंस फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन अप्रैल में रिलीज होने की खबरें हैं.
मस्तिष्क मरणम
फिल्ममेकर कृषांद एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं. इस फिल्म में सुपरस्टार का किरदार रजिषा विजयन ने निभाया है. इस फिल्म में एक्टर निरंजन मनियनपिल्ला राजू, विष्णु अगस्त्य और दिव्या प्रभा भी नजर आएंगे. इस फिल्म के भी अप्रैल में रिलीज होने की खबरें हैं.
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Source: IOCL