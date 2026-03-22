पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो चर्चा में है, जिसने न सिर्फ लोगों को हंसाया है, बल्कि सीधे देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच बना ली. आमतौर पर जहां इंटरनेट पर वायरल होने वाले कुछ वीडियो कुछ समय के लिए ट्रेंड करते हैं, लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है. दरअसल यहां एक बेटे की ओर से अपने पिता को लेकर की गई मजेदार शिकायत पर खुद प्रधानमंत्री ने रिएक्शन दिया है. दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने पिता को शुगर का सेवन कम करने के लिए मनाने में मदद मांगने के लिए एक मजाकिया वीडियो बनाया जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया और बाद में चर्चा का विषय बन गया. वहीं खास बात यह है कि यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया और उन्होंने भी इस पर जवाब देकर इसे और खास बना दिया.

ये भी पढ़ें-SP-DSP आए फिर भी लड़के ने नहीं थूका पान, यूजर्स बोले- बनारसी है, पान की लाली...

मोदी पगलू पापा के लिए बेटे ने पीएम से लगाई गुहार



दिल्ली के इनफ्लुएंसर युवराज दुआ ने एक रील बनाई, जिसमें उन्होंने अपने पिता को मोदी पगलू बताते हुए मजेदार अंदाज में शिकायत की. वीडियो में वह कहते हैं कि उनके पिता प्रधानमंत्री मोदी के इतने बड़े फैन है कि टीवी पर कुछ भी हो जाए, उनका ध्यान नहीं हटता. युवराज ने मजाक के अंदाज में पीएम से अपील की कि वह अपने मन की बात में यह कह दें कि ज्यादा शुगर खाना ठीक नहीं है. ताकि उनके पिता जलेबी खाना कम कर दें. वीडियो में युवराज अपने पिता की आदतों के बारे में बताते हैं और कहते हैं हमारी बात तो मानते नहीं, लेकिन मोदी जी की बात जरूर मानेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि देश के अंकल्स पर प्रधानमंत्री का असर कुछ ज्यादा ही है. इसके बाद यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने अपने मैसेज में युवराज के पिता समेत सभी लोगों से अपील की की शुगर कम करें, हेल्दी रहे और खुश रहे. साथ ही उन्होंने ज्यादा शुगर से होने वाली बीमारी और मोटापे को लेकर भी लोगों को सचेत किया और योग करने की सलाह दी. प्रधानमंत्री के इस रिएक्शन के बाद इनफ्लुएंसर युवराज भी हैरान रह गए. उन्होंने कहा यह तो रियल हो गया. कभी सोचा नहीं था कि यह वीडियो यहां तक पहुंच जाएगी, साथ ही उन्होंने अपने पिता को मजाक में कहा अब तो मोदी जी भी कह चुके हैं मान जाओ पापा.

View this post on Instagram A post shared by Yuvraj Dua (@yuvraj.dua)





सोशल मीडिया पर यूजर्स के आए रिएक्शन



इनफ्लुएंसर युवराज दुआ का वीडियो पीएम मोदी की ओर से शेयर किए जाने के बाद इस वीडियो को खूब प्यार मिल रहा है और लोग इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स करते भी दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा फाइनली मोदी जी ने सुन ली. वहीं दूसरे ने कहा भाई इंडिया के बिगेस्ट स्टार ने तुम्हें मेंशन किया है. वही एक और यूजर कमेंट करता है अब तो पापा को मानना ही पड़ेगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है मोदी जी ने खुद यह रील शेयर कर दी, वाह क्या मोमेंट है. इसके अलावा एक यूजर कहता है वैलिडेशन मिल गया भाई. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया भाई जी कहां पहुंच गए आप दूसरे ने मजाक में कहा अब जलेबी बंद पक्का.

ये भी पढ़ें-भीड़ भरे बाजार में चोरी का पर्दाफाश: व्यक्ति ने महिला को रंगे हाथों पकड़ा, यहां देखें वीडियो