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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर

BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर

BSEB 12th Result 2026: साइंस के टॉपर आदित्य प्रकाश अमन को 481 अंक मिले हैं. आर्ट्स की टॉपर निशु को 479 अंक तो वहीं कॉमर्स की टॉपर अदिति को 480 अंक मिले हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Mar 2026 02:45 PM (IST)
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बिहार बोर्ड इंटर 2026 का रिजल्ट सोमवार (23 मार्च, 2026) को जारी हो गया. इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर और उनकी टीम को देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट देने के लिए बधाई दी. इस बार का रिजल्ट 85.19 प्रतिशत रहा. यह रिजल्ट पिछले साल (2025) से कम है. पिछले साल 86.05 फीसद था. 

सभी संकायों में टॉप फाइव में 26 में से 19 लड़कियां हैं. विज्ञान (साइंस) में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने टॉप किया है. उन्हें 481 अंक मिले हैं. वहीं आर्ट्स में खिजरसराय (गयाजी जिले) की निशु कुमारी ने टॉप किया है. निशु को 479 अंक मिले हैं. कॉमर्स में अदिति कुमारी ने टॉप किया है. वे संत जेवियर हाई स्कूल गांधी मैदान पटना की छात्रा हैं. उन्हें 480 अंक मिले हैं.

पटना से ही कॉमर्स में दूसरा और तीसरा टॉपर

दूसरी ओर खास बात है कि कॉमर्स में दूसरा और तीसरा टॉपर भी पटना के ही छात्र हैं. कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय (यारपुर, पटना) की माही कुमारी कॉमर्स में सेकेंड टॉपर हैं. उन्हें 476 अंक मिले हैं. वहीं बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल (पटना) की निशिका श्री कॉमर्स में तीसरी टॉपर हैं. उन्हें 475 अंक मिले हैं. यानी कॉमर्स में टॉप-1, टॉप-2 और टॉप-3 पर छात्राएं ही हैं.

परीक्षाफल को छात्र-छात्राएं बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://interbiharboard.com या https://www.bsebexam.com पर देख सकते हैं. बच्चों को रोल कोड और रोल नंबर जैसी जानकारी डालनी होगी. इसके बाद रिजल्ट सामने स्क्रीन पर आ जाएगा.

बता दें कि 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 13,04,200 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इनमें 6,70,971 छात्राएं और जबकि 6,33,229 छात्र थे. इसके लिए कुल 1762 परीक्षा केंद्रों पर 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच परीक्षा ली गई थी.

किस विषय में कितने परीक्षार्थी हुए पास?

साइंस में कुल 6 लाख 14 हजार 710 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. कुल 5,37,609 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. कला संकाय में कुल 6,61610 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इसमें कुल 5,47,537 परीक्षार्थी उतीर्ण हुए हैं. कॉमर्स की बात करें तो कुल 27,721 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और 25,800 परीक्षार्थियों ने एग्जाम पास किया है.

Published at : 23 Mar 2026 02:25 PM (IST)
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BSEB 12th Result Bihar Board Results BIHAR NEWS Bihar Board Result 2026
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