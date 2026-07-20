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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरील के चक्कर में चली जाती जान, भयानक वीडियो देख आपका भी खौल उठेगा खून- यूजर्स परेशान

रील के चक्कर में चली जाती जान, भयानक वीडियो देख आपका भी खौल उठेगा खून- यूजर्स परेशान

वीडियो में मोटो व्लॉगिंग कर रहे शख्स का अचानक संतुलन बिगड़ता है और वो पहाड़ी सड़क की सुरक्षा दीवार से जा भिड़ता है. वीडियो देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jul 2026 03:18 PM (IST)
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इन दिनों मोटो व्लॉगिंग का दौर है. हर कोई सुपरबाइक उठाकर एक गो प्रो लेता है और व्लॉगिंग करने निकल जाता है. लेकिन वो कहते हैं न कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाइक को पहाड़ी रास्तों में लापरवाही से चलाते हुए रील बना रहा होता है, तभी उसे ऐसा झटका लगता है मानों यमराज ने मिस कॉल मार दी हो. वीडियो देखकर यूजर्स का भी खून खौल उठा है और वो इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

मोटो व्लॉगिंग करते हुए बिगड़ा बैलेंस

दरअसल, सोशल  मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो बाइकर पहाड़ी रास्ते पर मोटो व्लॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी आगे चल रहा बाइक वाले पीछे घूमकर अपने दोस्त के कैमरे में पोज देने लगता है और तभी खेल हो जाता है. दरअसल, आगे चल रहा बाइकर जैसे ही पीछे देखता है उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सड़क की सुरक्षा दीवार से जा भिड़ता है.

थोड़ी सी चूक और हो जाता राम नाम सत्य

जैसे ही बाइक लड़खड़ाती है, पीछे चल रहा बाइकर उसे अलर्ट करता है और बड़ी मुश्किल से बाइक को संभालकर फिर से रोड़ पर आता है लेकिन इस दौरान उसका संतुलन फिर बिगड़ता है और वो बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ता है. गनीमत ये रहती है कि बाइक सुरक्षा दीवार से दूर होकर दूसरी ओर स्लिप होती है, अगर थोड़ी सी भी और चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. वीडियो देखने के बाद अब यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं.

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यूजर्स बोले, मां बाप की है सबसे बड़ी गलती

वीडियो को @yajnshri नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भगवान का शुक्र अदा करो, यमराज मिसकॉल देकर चला गया. एक और यूजर ने लिखा...इसमें सबसे बड़ी गलती मां बाप की है जो रोक टोक नहीं करते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...टक से मौत को छूकर वापस आ गया भाई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 03:18 PM (IST)
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