अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल

Mobile Phone Theft in Hospital Viral Video: उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां न्यू जीवनदान अस्पताल के वार्ड में एक चोर घुस गया और वहां भर्ती मरीजों के मोबाइल फोन चुरा ले गया. यह पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक करीब 80 हजार लोग देख चुके हैं. वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर अस्पताल जैसी जगह पर भी चोर इतनी आसानी से कैसे घुस गया और किसी को भनक तक नहीं लगी.

वीडियो में क्या दिख रहा है

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल के वार्ड में कई मरीज बेड पर लेटे हुए हैं. कुछ मरीजों को तो ड्रिप भी चढ़ रही है. इसी बीच एक व्यक्ति वार्ड में घुस जाता है होता है और चुपचाप एक-एक करके मरीजों के पास जाकर उनके मोबाइल फोन उठाने लगता है. मरीज या तो सो रहे थे या फिर उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके फोन चोरी हो रहे हैं. चोर पूरी सफाई और आराम से यह काम करता है, जैसे वह वहां का ही कोई कर्मचारी हो. कुछ ही मिनटों में वह वार्ड के कई मरीजों के फोन समेट लेता है, लेकिन तभी एक महिला मरीज की आंख खुल जाती है और जब तक वे समझ पाती कि यहां वे क्या कर रहा है, तब तक चोर वहां से फरार हो जाता है. इस दौरान अस्पताल में मौजूद किसी भी स्टाफ या सुरक्षाकर्मी को इसकी भनक तक नहीं लगती, जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं.

Uttar Pradesh: A thief entered the ward at New Jivandan Hospital in Badaun and stole all the patients' mobile phones !! pic.twitter.com/FmRYQzoZLY — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 17, 2026

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लोगों ने दिया मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट आने लगे. कई यूजर्स ने इस घटना पर मजाकिया अंदाज में लेते हुए लिखा कि मरीज बीमारी से नहीं बल्कि फोन चोरी होने के गम से जाग गए होंगे. किसी ने लिखा कि लगता है चोर पूरे वार्ड के मरीजों के साथ ग्रुप चैट बनाना चाहता था. एक अन्य यूजर ने हस्ते ह्ए लिखा कि डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, लेकिन चोर ने कहा कि फोन की चिंता वह खुद कर लेगा. वहीं कुछ लोगों ने इस पर गंभीर चिंता भी जताई. एक यूजर ने लिखा कि अब अस्पताल में भी फोन सुरक्षित नहीं हैं, तो लोग कहां जाएं. एक और यूजर ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी घटना होने तक अस्पताल की सिक्योरिटी क्या कर रही थी क्या वे लुडो खेल रही थी. कुल मिलाकर, यह वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है.

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