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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगFIFA Final देखने को बॉस से झूठ बोलकर ली छुट्टी,फिर एक रील ने खोली यूं खोली कर्मचारी की पोल

FIFA Final देखने को बॉस से झूठ बोलकर ली छुट्टी,फिर एक रील ने खोली यूं खोली कर्मचारी की पोल

सोशल मीडिया हैंडल रेडिट पर एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि एक कर्मचारी FIFA वर्ल्डकप फाइनल के एक महीने पहले से ही ऑफिस से छुट्टियां लेने लगा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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FIFA वर्ल्डकप का खुमार आखिरकार थम ही गया. जहां अर्जेटीना को 1-0 से हराकर स्पेन ने बाजी मार ली और ये बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया. लेकिन इस फाइनल के अलग अलग रूझान आने अब शुरू हो गए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कर्मचारी ने अपने बॉस से FIFA फाइनल देखने के लिए झूठ बोलकर छुट्टी ली, लेकिन एक इंस्टाग्राम रील ने उसकी ऐसी पोल खोली कि उसे लेने के देने पड़ गए.

फीफा के लिए झूठ बोलकर ली छु्ट्टी

दरअसल, सोशल मीडिया हैंडल रेडिट पर एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि एक कर्मचारी FIFA वर्ल्डकप फाइनल के एक महीने पहले से ही ऑफिस से छुट्टियां लेने लगा था. वो कभी कुछ बहाना लगाता तो कभी बॉस को मीठा मीठा बोलकर अपनी छुट्टी मंजूर करवा लेता. ये सब फीफा वर्ल्डकप के दौरान ही चल रहा था. 

ऐसे हुआ बॉस को शक

इसके बाद कर्मचारी को हिदायत दी गई जिसके बाद उसने छुट्टियां लेना तो कम कर दिया लेकिन वो ऑफिस देर से पहुंचने लगा. इस पर एक और मैनेजर ने कर्मचारी के बॉस से मजाकिया अंदाज में कहा कि ये रातभर फीफा के मैच देखता है जिससे इसे उठने में देर होती है और ऑफिस ये देर से पहुंचता है. लेकिन बॉस ने इस बात को मजाक में लिया और ज्यादा गौर नहीं किया. एक दिन बॉस को शक हुआ तो उसने अर्जेटीना, स्पेन, पुर्तगाल जैसी बड़ी टीमों की मैच की तारीख को कर्मचारी की छुट्टी वाली तारीख से मिलाया तब पता चला कि कर्मचारी उसी दिन छुट्टियां ले रहा था जिस दिन बड़ी टीमों के मैच हुआ करते थे.

 
 
 
 
 
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एक इंस्टाग्राम रील ने खोल दी पोल

अब कर्मचारी ने अपने बॉस से फीफा वर्ल्डकप देखने के लिए 19 जुलाई की छुट्टी पहले से ही मंजूर करवा रखी थी और बहाना था फैमिली फंक्शन. इसके बाद बॉस ने एक दिन स्क्रॉल करते हुए एक इंस्टाग्राम रील देखी जिसमें एक स्कूल की प्रिंसिपल फीफा वर्ल्डकप के फाइनल के मौके पर स्कूल में छुट्टी का एलान करती दिखाई दे रही थीं. वहीं से बॉस का दिमाग ठनका और उसने पता लगाया तो मालूम हुआ उसी दिन कर्मचारी ने भी छु्ट्टी ले रखी है.

फिर पड़ी डांट और नहीं देख पाया फाइनल

इसके बाद बॉस ने कर्मचारी से जब फीफा वर्ल्डकप फाइनल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सच में फैमिली फंक्शन में जा रहा है. इसके बाद जब उससे ट्रेन टिकट और पार्टी का कार्ड दिखाने को कहा तो वो पुख्ता सबूत नहीं दे पाया. इस पर बॉस ने उसे चेतावनी देते हुए ऑफिस बुलाया और कहा कि वक्त पर आकर काम शुरू कर दे.

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यूजर्स ने जमकर लिए मजे

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ लोगों ने कर्मचारी के मजे लेने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...भाई ने पूरी ताकत लगा ली लेकिन वर्ल्डकप फाइनल नहीं देख पाया. एक और यूजर ने लिखा...भाई ऑफिस आकर मोबाइल में भी तो देख सकता था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...झूठ कितना ही बोल लो, सच सामने आकर ही रहता है और इस कर्मचारी के साथ भी यही हुआ.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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