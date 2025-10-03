Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिनमें अक्सर लोग अलग-अलग हरकतें करते नजर आ जाते हैं. इनमें कभी कुछ मजेदार वीडियो आते है. तो कभी ऐसे वीडियो आते हैं जो देखकर रूह कांप जाए. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया गया है कि एक सांड के साथ जानबूझकर बर्बरता की गई.

पहले उसे टक्कर मारी गई और फिर व्यक्ति ने सांड के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी. यह वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है. यूजर्स इस क्रूर हरकत को देखकर हैरान और नाराज दोनों हो गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर गुस्से भरीं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है यह वीडियो.

बैल को मारी टक्कर फिर चढ़ाई कार

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रास्ते पर एक बैल धीरे-धीरे चल रहा है. और उसके पीछे एक गाड़ी आती है. थोड़ी ही देर में गाड़ी बैल को टक्कर मार देती है. जिससे बैल रास्ते पर गिर जाता है. इसी बीच गाड़ी का ड्राइवर रास्ते में पड़े बैल पर फिर से गाड़ी चढ़ा देता है.

यह नजारा वहां मौजूद लोगों को देखकर झकझोर देने वाला होता है और सभी हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर यह दर्दनाक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस क्रूर हरकत को देखकर काफी गुस्सा नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर अलग-अलग यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. यह वीडियो राजस्थान के सीकर जिले का बताया जा रहा है.

लोग जाहिर कर रहे हैं नाराजगी

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @nehraji77 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 2.11 लाख बार देखा जा चुका है.वीडियो के कैप्शन में लिखा है। ' इस पर बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि 'उन्हें अधिकतम दंड दिया जाना चाहिए, जैसा उन्होंने नंदी के साथ किया था!' एक और यूजर ने कमेंट किया है.

'बीजेपी राज में गाय की दशा मेरा देश महान गाय के नाम पर आए और गाय को भूल गए.' एक अन्य यूजर ने लिखा है 'इस गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए.' एक और यूजर ने राज्सथान पुलिस को टैग करते हुए लिखा है 'अब दिखाओ इनको पुलिस क्या चीज है, फालतू के गाड़ियों के शीशे तोड़ते हो, अब इस बॉलरों को तोड़ के दिखाओ.'

