Video: लापरवाही और जल्दी निकलने का खौफनाक नतीजा, स्कूटी सवार को ट्रक ने कुचला, सामने आया वीडियो

Road Accident: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक तेज रफ्तार से सड़क पर चल रहा था और उसके ठीक बगल में एक स्कूटी पर दो लोग सवार होकर आगे बढ़ रहे थे. अचानक सड़क पर हुए निर्माण कार्य और लगाए गए बैरियर ने दोनों वाहनों को मुश्किल में डाल दिया.

संकरी सड़क की वजह से हुआ हादसा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण जगह काफी संकरी कर दी गई थी. ट्रक चालक ने जैसे ही बैरियर के पास पहुंचकर ट्रक को साइड करने की कोशिश की, उसी समय स्कूटी चालक भी स्कूटी को ट्रक के साथ साइड में ले जाने लगा. सड़क इतनी पतली थी कि दोनों वाहनों का एक साथ निकलना मुश्किल हो गया.

A common risk for bikers.

How do you plan to handle this?



✅ Slow down when you see an obstacle

✅ Check mirrors for any heavy vehicles

टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पर सवार दोनों लोग सड़क पर गिर गए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उनके ऊपर ट्रक का कुछ हिस्सा भी चला गया, जिससे उनकी चोटें और गंभीर हो गईं.

वीडियो के आधार पर जांच शुरू

यह हादसा देखकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर दौड़ पड़े. भीड़ ने स्कूटी सवारों को उठाया और उन्हें किनारे किया. मौके पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस ने घायल दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की चोटें गंभीर हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है और वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर चल रहे काम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों पैदा कर दी हैं.