Ravan Dahan Video: राजस्थान के कोटा में इस बार दशहरे का नजारा कुछ हटकर देखने को मिला. आमतौर पर रावण दहन एक बड़ी रस्म होती है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है. हालांकि, कोटा के दशहरा मैदान में इस बार रावण सिर्फ एक प्रतीक नहीं रहा, वह तकनीक के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया. यहां 233 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया था, जो अब तक का सबसे ऊंचा रावण बताया जा रहा है. दावा किया गया कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण पुतला है. इसे बनाने में 44 लाख रुपये लगे थी और इसकी आतिशबाजी को हाईटेक बनाने के लिए 25 रिमोट सेंसर लगाए गए थे.

हालांकि, जब दशहरे की शाम आई, तो यह हाईटेक रावण खुद ही रौब में आ गया. सेंसर सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया और हजारों की भीड़ के सामने रावण का पुतला आधा ही जल पाया. सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जहां लोग मजाक में कह रहे हैं कि रावण ने इस बार जलने से मना कर दिया.

क्या हुआ कोटा के दशहरे में?

कोटा का दशहरा मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ नया और अनोखा करने के लिए 132 वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में आयोजकों ने 233 फीट ऊंचा रावण बनाया. आमतौर पर यहां 70-75 फीट के रावण बनते थे, लेकिन इस बार मेले को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए हाईटेक पुतला तैयार किया गया. इसे रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने की प्रक्रिया भी की गई. रावण के इस पुतले को खास तकनीक से लैस किया गया था. इसमें आतिशबाजी के लिए 25 रिमोट सेंसर लगाए गए थे, जो एक के बाद एक करके पुतले के हिस्सों को जलाने वाले थे. लेकिन जैसे ही दहन का समय आया, बारिश हो गई और टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया.

दुनिया का सबसे बड़ा 221 फ़ीट का रावण आधा भी नहीं जल पाया , 44 लाख की लागत मे तैयार हुए इस रावण मे आतिशबाजी के लिए 25 रिमोट सेंसर लगे थे लेकिन पूरे दावे फेल हो गए ,



राजस्थान कोटा के दशहरा मे 44 लाख रूपये का रावण आधा अधूरा जला , pic.twitter.com/pU1cguhLik — Nargis Bano (@Nargis_Bano78) October 2, 2025

बारिश के कारण रावण में लगे रिमोट सेंसर फेल होने के बाद आयोजकों की चिंता बढ़ गई. जब पुतला जलने का नाम ही नहीं ले रहा था तो नगर निगम की फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा. हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से पुतले के ऊपरी हिस्से में आग लगाने की कोशिश की गई. जिसके बाद रावण का कुछ हिस्सा जला, लेकिन पूरा पुतला जल नहीं पाया. सोशल मीडिया पर इस नाकामी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं. कई लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा रावण बनाया और वो भी ठीक से नहीं जला.

सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग

सोशल मीडिया की दुनिया बहुत तेज है. यहां किसी भी चीज पर मीम बन जाते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही घंटों में वो घटना वायरल हो जाती है. ऐसा ही कुछ इस वीडियो के साथ भी हो रहा है. लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि लगता है रावण को भी नहीं पसंद आया अपना अंत, तो वहीं एक यूजर ने कहा कि इतना पैसा लगाकर भी रावण आधा ही जला, ये तो बजट की बर्बादी है. वहीं कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये 233 फीट का घमंड और सेंसर की नाकामी है. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि इस बार तो रावण ने ही जलने से मना कर दिया.

