Video: रेड लाइट तोड़ साइकिल वाले को उड़ाया, सड़क पर दिखा रफ्तार का कहर, होश उड़ा देगा वीडियो
Viral Video: बेंगलुरु के बैनरघट्टा रोड से एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार ड्राइवर ने रेड सिग्नल तोड़ते हुए एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी और फिर मौके से फरार हो गया.
Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बैनरघट्टा रोड पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार ड्राइवर ने रेड सिग्नल तोड़ते हुए एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण साइकिल सवार व्यक्ति सड़क पर बुरी तरह गिर जाता है. इस हादसे का वीडियो एक कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
हादसे में साइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई
डैशकैम वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार रेड सिग्नल को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार देती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि साइकिल सवार व्यक्ति उछलकर सड़क पर गिर जाता है और हादसे में व्यक्ति की साइकिल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है.
Benison Supermarket, Bannerghatta Road 🚨 ⚠️— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) October 2, 2025
Swift Dzire (KA02MK7420) jumps “Red Signal”, hits cycle…Road Disciplines?@DriveSmart_IN @dabir @RCBengaluru @InfraEye @anil_lulla @ChristinMP_
VC: @ParamaTapasvii
pic.twitter.com/VylGKd93l7
साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद कार सवार व्यक्ति मौके से फरार हो जाता है. मौके पर मौजूद लोग हादसे का शिकार हुए व्यक्ति को उठाते हैं और उसकी साइकिल को भी साइड में खड़ा करते हैं.
लोगों ने ड्राइवर के लाइसेंस रद्द करने की अपील की
बैनरघट्टा रोड बेंगलुरु का एक व्यस्त सड़क है. वीडियो में भी देखा जा सकता है कि काफी गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी, लेकिन कार ड्राइवर की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया.
सोशल मीडिया पर हादसे के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल खड़े किए है और उसके खिलाफ केस दर्ज करवाने की भी अपील की है. गनीमत रही कि हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की जान बच गई. लोगों ने कहा कि ऐसे लापरवाह ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करना चाहिए.
