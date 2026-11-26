स्कूल के दिनों में अगर कोई टीचर सख्त छड़ी या भारी-भरकम होमवर्क के बजाय बच्चों के साथ मस्ती और डांस करती दिख जाए, तो भला किसे अच्छा नहीं लगेगा? इन दिनों सोशल मीडिया पर नेपाल का एक ऐसा ही दिल जीत लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर स्कूल के बच्चों के साथ 'दिलरुबा दिलनशीं' गाने पर पूरे जोश और तालमेल के साथ थिरकती नजर आ रही हैं. टीचर और बच्चों की इस मजेदार केमिस्ट्री ने इंटरनेट यूजर्स को दीवाना बना दिया है.

वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्कूल के खुले कैंपस में लाल-चेक साड़ी और लाल टॉप पहने मैम आगे खड़ी होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही हैं. उनके पीछे और आसपास स्कूल यूनिफॉर्म में सजे बच्चों की एक बड़ी टोली भी पूरी एनर्जी और मुस्कान के साथ कदम से कदम मिलाती दिख रही है. 'दिलरुबा दिलनशीं' की धुन पर बच्चों और टीचर के ये स्टेप्स इतने सिंक और जीवंत लग रहे हैं कि देखने वालों के चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ जाए.

टीचर और बच्चों की जुगलबंदी ने लूटी महफिल

अक्सर स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई के माहौल के बीच ऐसे पल कम ही देखने को मिलते हैं, जहां टीचर खुद बच्चों के साथ मिलकर किसी ट्रेंडिंग या मशहूर गाने पर खुलकर डांस करें. इस वीडियो में मैम के एक्सप्रेशंस और बच्चों की बेफिक्री ने पूरे माहौल को बेहद खुशनुमा बना दिया है. पीछे दिखती स्कूल की दीवारें, हरियाली और धूप में चमकता कैंपस इस पूरे वीडियो को एक फ्रेश और पॉजिटिव वाइब दे रहा है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लुटाया प्यार, बोले- काश ऐसी टीचर होती

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी भावनाएं और चुटकियां साझा कर रहे हैं:

एक यूजर ने नॉस्टैल्जिया में डूबते हुए लिखा, "भाई ऐसा स्कूल और ऐसी मैम तो बचपन में मिल जाती, तो पढ़ाई के साथ-साथ हर दिन त्योहार ही लगता."

दूसरे यूजर ने तारीफ करते हुए कमेंट किया, "मैम और बच्चों की एनर्जी कमाल की है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच ऐसी बॉन्डिंग सच में दिल छू लेती है."

वहीं एक और यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "काश! हमारी भी ऐसी टीचर होती जो ऐसे गानों पर साथ में ठुमके लगवाती, वीडियो देखकर मजा आ गया."

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