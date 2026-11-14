शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार पल होता है, लेकिन वियतनाम में एक जोड़े के लिए यह खास दिन किसी डरावने सपने में बदलते-बदलते बचा. वियतनाम के तुयेन क्वांग प्रांत में शादी की रस्मों से महज कुछ घंटे पहले दूल्हा और दुल्हन को ले जा रही फूलों से सजी कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे एक कीचड़ भरे धान के खेत में जा पलटी.

इस खौफनाक हादसे में 19 साल की दुल्हन डैम थी जुआन (Dam Thi Xuan) और 21 साल के दूल्हे ली वान वियत (Ly Van Viet) की जान बाल-बाल बची. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि दुल्हन प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते वहां मौजूद बारातियों और परिजनों की सांसें कुछ पल के लिए थम सी गईं.

बोनट पर लगे फूलों ने ढाया कहर, घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पलटी कार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 10 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे हुई, जब बारात दुल्हन के घर से दूल्हे के गांव जा रही थी. कार दूल्हे के घर से महज एक किलोमीटर दूर ही थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से कार के बोनट पर सजावट के लिए लगाए गए फूल उखड़कर सीधे विंडशील्ड पर आ चिपके.

Đón dâu phiên bản "lội bùn lội suối": Cô dâu hóa thân thành tượng đất sét nguyên khối ngay trước giờ cử hành hôn lễ... 👰‍♀️ https://t.co/SZznjN5TxO — Đình Lê (@StRyuAka) November 13, 2026

फूलों के कारण ड्राइवर को आगे का रास्ता दिखना पूरी तरह बंद हो गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से करीब एक मीटर नीचे कीचड़ भरे खेत में जा गिरी. कार एक तरफ करवट लेकर पलट गई और दुल्हन वाली साइड की खुली खिड़की सीधे कीचड़ की तरफ थी, जिससे दुल्हन का खूबसूरत वेडिंग गाउन और बाल पूरी तरह कीचड़ से सन गए. वीडियो में दुल्हन को पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए देखा जा सकता है.

दर्जनों ग्रामीणों ने मिलकर उठाई कार, अस्पताल से आई राहत भरी खबर

हादसा होते ही शादी में शामिल फोटोग्राफर और बाराती चीखते हुए कार की तरफ दौड़े. पहले चार-पांच युवकों ने कार को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण वे नाकाम रहे. इसके बाद दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े और सबने मिलकर ताकत लगाकर कार को थोड़ा ऊपर उठाया, जिसके बाद दूल्हा-दुल्हन किसी तरह रेंगकर बाहर निकले.

कीचड़ में लथपथ दुल्हन को तुरंत दूल्हे के घर ले जाया गया, जहां उसने नहाकर दूसरे कपड़े पहने और शादी की रस्में पूरी कीं. दोपहर में परिवार वाले उसे जांच के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि दुल्हन और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी: 'फूलों की सजावट जानलेवा भी हो सकती है'

कीचड़ से सनी दुल्हन और खेत में पलटी कार की यह हैरान कर देने वाली कहानी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए लिखा, "भाई, शादी की कार के बोनट पर भारी-भरकम फूल सजाना कितना खतरनाक हो सकता है, यह घटना इसका जीता-जागता सबूत है." दूसरे यूजर ने राहत जताते हुए लिखा, "शुक्र है कि प्रेग्नेंट दुल्हन और उसके बच्चे को खरोंच तक नहीं आई, वरना खुशियों का घर मातम में बदल जाता." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इस जोड़े को अपनी शादी का यह 'कीचड़ वाला एडवेंचर' जिंदगी भर याद रहेगा, उन ग्रामीणों को सलाम जिन्होंने समय पर कार उठाकर जान बचाई."

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