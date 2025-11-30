बेटे ने लाचार मां को गोद में उठाया फिर कटवाया नई दुकान का फीता- भावुक हुआ पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो दिल को छू जाती हैं और इंसानियत में विश्वास बढ़ा देती हैं. ताजा वायरल वीडियो भी ऐसा ही है, जिसमें एक बेटा अपनी बेहद बुज़ुर्ग और शारीरिक रूप से लाचार मां को गोद में उठाकर नई दुकान का फीता कटवाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इसमें जितनी भावनाएं भरी हैं, उसे देखकर हर कोई अपनी मां को याद करने लगता है. वीडियो देखने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे जिस तरह से पूरा इंटरनेट हो गया है.
लाचार मां को गोद में लेकर करवाया नई दुकान का उद्घाटन
वायरल वीडियो में बुजुर्ग महिला पारंपरिक साड़ी में नजर आती हैं. बेटा उन्हें सावधानी से अपनी गोद में उठाए हुए है. वह एक हाथ में फीता थामे और दूसरे हाथ में कैंची पकड़ने में उनकी मदद करता है. पूरी कोशिश के बावजूद महिला के हाथ हल्के-हल्के कांपते हैं, लेकिन बेटा बिल्कुल भी उन्हें जल्दबाजी नहीं कराता. कुछ सेकंड बाद जब बुज़ुर्ग मां फीता काटने में सफल होती हैं, तो उनके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान दिखाई देती है. यह मुस्कान ही वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा है. पास में खड़े लोग ताली बजाते हैं और बेटे के इस सम्मानजनक कदम की सराहना करते हैं.
यूजर्स ने भी जमकर की तारीफ
वीडियो को informedofficial नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दिल से सलाम है भाई को. अगर ये सम्मान केवल रील के लिए नहीं है तो देखना एक दिन कई सारी दुकानें खुलेंगी. एक और यूजर ने लिखा...भाई पर हमें गर्व है, सभी को इसी तरह का बेटा मिले. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इंसानियत और ममता का प्रभाव अब भी जिंदा है.
