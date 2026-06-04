बुढ़ापे में लौटी जवानी! स्टेज पर डांसर को देख बहके चाचा, हाथ बोतल थामे जमकर लगाए ठुमके

कहते हैं कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे. एक सार्वजनिक समारोह के दौरान स्टेज पर डांस प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन महफिल तब लूट ली गई जब सफेद बनियान और धोती पहने एक बुजुर्ग चाचा स्टेज पर कूद पड़े. डांसर के गजब के डांस को देखकर चाचा पर ऐसा खुमार चढ़ा कि वे सुध-बुध ही खो बैठे. उनके हाथ में शराब नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल थी, लेकिन उनके तेवर देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उसे ही 'अमृत' समझ बैठे हों. चाचा ने स्टेज पर डांसर के साथ मिलकर ऐसे कड़क ठुमके लगाए कि नीचे बैठी पूरी ऑडियंस हंसते-हंसते लोटपोट हो गई.

बनियान-धोती में स्टेज पर 'रॉकस्टार' बने चाचा

वायरल हो रहे इस शानदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है. स्टेज पर नीले और काले रंग के लहंगे-चोली में सजी एक खूबसूरत डांसर बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही है. तभी अचानक महफिल में मौजूद इन बुजुर्ग चाचा के अंदर का डांसर जाग उठता है. वे सफेद रंग की बनियान और बंगाली या उत्तर भारतीय स्टाइल में धोती लपेटे सीधे स्टेज पर पहुंच जाते हैं. उनके एक हाथ में 'Fizz' सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, जिसे वे हवा में लहरा रहे हैं. चाचा के चेहरे के हाव-भाव और उनकी एनर्जी इतनी गजब की है कि स्टेज पर नाच रही डांसर भी एक पल के लिए उन्हें देखकर हैरान रह जाती है.

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नीचे बैठे लोग उड़ाते रहे मजे, चाचा ने पूरी रात बांधा समां

वीडियो के विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि स्टेज के नीचे और पीछे कई ग्रामीण और बुजुर्ग लोग सफेद कुर्ता-पायजामा पहने बैठे हैं. जब चाचा ने डांसर के सामने घुटनों के बल बैठकर और बोतल दिखाकर अजीबोगरीब डांस स्टेप्स करने शुरू किए, तो पीछे बैठे लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. कुछ लोग तो बकायदा मुस्कुराते हुए चाचा का हौसला बढ़ा रहे हैं. चाचा कभी डांसर की तरफ इशारा करते हैं, तो कभी पूरी ताकत से हवा में मुक्का तानकर थिरकने लगते हैं. उनकी इस दीवानगी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस बुढ़ापे में उनकी 18 साल वाली जवानी वापस लौट आई हो.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- 'चाचा का नशा एकदम अलग लेवल का है भाई!'

इंटरनेट पर आते ही यह वीडियो जमकर मीम्स और रील्स का हिस्सा बन गया है. लोग चाचा के इस बेफिक्र अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "बिना किसी नशीली चीज के सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीकर ऐसा नशा चढ़ाना सिर्फ अपने देश के चाचाओं के ही बस की बात है." दूसरे यूजर ने लिखा, "चाचा ने तो महफिल लूट ली, इनकी एनर्जी को 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "घर पर चाची ये वीडियो न देख लें, वरना सुबह तक सारी जवानी उतर जाएगी."

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