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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'आएगा मजा अब बरसात का...'लड़की ने अपने ठुमकों से हिलाया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल

Video: 'आएगा मजा अब बरसात का...'लड़की ने अपने ठुमकों से हिलाया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने कोई भारी-भरकम चमकीला लहंगा या ड्रेस नहीं पहनी है, बल्कि वह बेहद सिंपल लुक में नजर आ रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 04 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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90 और 2000 के दशक के बॉलीवुड गानों का क्रेज आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. खासकर जब बात रवीना टंडन, बिपाशा बसु या कैटरीना कैफ के सदाबहार गानों की हो, तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की का ऐसा ही एक डांस वीडियो गदर मचा रहा है. इस लड़की ने फिल्म 'अंदाज' के सुपरहिट और रोमांटिक गाने 'आएगा मजा अब बरसात का' पर ऐसा जबरदस्त डांस किया है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. लड़की के किलर मूव्स, कमाल के एक्सप्रेशंस और बेफिक्र अंदाज ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.

सिंपल लुक में ढाया कहर, डांस स्टेप्स देख लोग हुए लट्टू

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने कोई भारी-भरकम चमकीला लहंगा या ड्रेस नहीं पहनी है, बल्कि वह बेहद सिंपल लुक में नजर आ रही है. उसने बेज रंग का क्रॉप टॉप और रिप्ड जीन्स पहनी हुई है. अपने कमरे में लगे टीवी के सामने खड़ी होकर यह लड़की गाने की बीट्स पर ऐसे लटके-झटके दिखाती है कि अच्छे-अच्छे डांसर्स को पीछे छोड़ दे. कभी वह अपने बालों को हवा में लहराती है, तो कभी अपनी पतली कमरिया मटकाकर हुस्न का जलवा बिखेरती है. लड़की का आत्मविश्वास और गाने के प्रति उसकी दीवानगी साफ बयां कर रही है कि उसे डांस से कितना प्यार है.

 
 
 
 
 
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रील्स स्क्रॉल करना भूल गए यूजर्स, थश-थश कर रही है जनता

आजकल इंस्टाग्राम रील पर हर कोई डांस वीडियो बनाता है, लेकिन कुछ ही वीडियो ऐसे होते हैं जो यूजर्स को आगे स्क्रॉल करने ही नहीं देते. यह वीडियो भी उन्हीं में से एक है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, इसे देखने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देख रहे हैं और लड़की की कातिल अदाओं पर अपना दिल हार बैठे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार, बोले- 'इसने तो पुरानी यादें ताजा कर दीं'

कमेंट सेक्शन में लोग इस लड़की के टैलेंट और खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बॉस, इसे कहते हैं असली डांस. बिना किसी फालतू ड्रामे के सिर्फ अपनी एनर्जी और एक्सप्रेशन से दिल जीत लिया." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस गाने पर प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु ने आग लगाई थी और आज इस लड़की ने उस दौर की यादें ताजा कर दीं." वहीं एक और आशिक मिजाज यूजर ने लिखा, "लगता है इस बार मानसून समय से पहले ही आ जाएगा, लड़की ने सचमुच बरसात का मजा दिला दिया."

यह भी पढ़ें: Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो

Published at : 04 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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