हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'बहुत जताते हो चाह हमसे' विदेशी महिला ने 90's के गानों पर बनाई रील, दीवाना हुआ इंटरनेट

Video: 'बहुत जताते हो चाह हमसे' विदेशी महिला ने 90's के गानों पर बनाई रील, दीवाना हुआ इंटरनेट

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होते हुए लोगों को हैरान कर रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला जो कि निहायती खूबसूरत है, गोविंदा के गाने 'बहुत जताते हो चाह हमसे' पर रील बनाती दिखाई दे रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 04 Jun 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के गानों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. पूरे भारत में लोग बॉलीवुड गानों को सुना करते हैं. लेकिन जब बात आती है 90 के दशक के गानों की तो फिर माहौल और भी ज्यादा रंगीन हो जाता है. लेकिन हैरानी तब होती है जब केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर यानी यूरोप और अमेरिका के फैंस भी 90 के दशक के गानों का जमकर मजा लेते हैं. जी हां, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गौरी मैम यानी कि विदेशी महिला बॉलीवुड के 90 के दशक के गाने पर रील बनाती दिखाई दे रही है.

विदेशी हसीना ने देसी गानों पर लगाए ठुमके

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होते हुए लोगों को हैरान कर रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला जो कि निहायती खूबसूरत है, गोविंदा के गाने 'बहुत जताते हो चाह हमसे' पर रील बनाती दिखाई दे रही है. रील बनाती ये विदेशी महिला अपनी अदाओं के साथ साथ अपने हुस्न से भी लोगों का दिल जीत रही है. उसका तबस्सुम और रुखसार देखने वालों के लिए कयामत ले आया है. एक तो गाना 90 के दशक का और दूसरा ये रंग रूप और निखार. ये रील यूजर्स को स्क्रॉल करने ही नहीं दे रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aarika (@aarika.lux)

बनाई कमाल की रील, दीवाने हुए लोग

वीडियो में दिखता है कि कैसे विदेशी महिला ने देसी सूट पहना हुआ है और वो गाने पर रील बनाते हुए जोरदार तरीके से मुस्कुरा रही है मानों स्वर्ग की अप्सरा जमीन पर उतर आई हो. उसका आत्मविश्वास और गाने पर किए गए स्टेप्स देखते ही बनते हैं. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखने के बाद लोग दीवाने हुए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

यूजर्स ने की खूबसूरती की तारीफ

वीडियो को aarika.lux नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आप कमाल की खूबसूरत हो. एक और यूजर ने लिखा...इसे देखकर तो मैं भी शरमा गया हूं, क्या हुस्न पाया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है सारी खूबसूरती आप ही को दे दी गई है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो

Published at : 04 Jun 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: 'बहुत जताते हो चाह हमसे' विदेशी महिला ने 90's के गानों पर बनाई रील, दीवाना हुआ इंटरनेट
'बहुत जताते हो चाह हमसे' विदेशी महिला ने 90's के गानों पर बनाई रील, दीवाना हुआ इंटरनेट
ट्रेंडिंग
Video: बुढ़ापे में लौटी जवानी! स्टेज पर डांसर को देख बहके चाचा, हाथ बोतल थामे जमकर लगाए ठुमके
बुढ़ापे में लौटी जवानी! स्टेज पर डांसर को देख बहके चाचा, हाथ बोतल थामे जमकर लगाए ठुमके
ट्रेंडिंग
दिलजले बेवड़ों की महफिल! महबूबा की याद में गमगीन आशिकों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
दिलजले बेवड़ों की महफिल! महबूबा की याद में गमगीन आशिकों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो
हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
इंडिया
'छापा डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर कॉल पर भिड़ गए थे शशि थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
'रेड डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर भिड़े थे थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
विश्व
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
जनरल नॉलेज
Delhi Malviya Nagar Fire: क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget