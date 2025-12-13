हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लोको पायलट को खरीदनी थी सब्जी, गेटमैन ने बंद कर दी पूरी फाटक, परेशान होते रहे राहगीर- वीडियो वायरल

Video: लोको पायलट को खरीदनी थी सब्जी, गेटमैन ने बंद कर दी पूरी फाटक, परेशान होते रहे राहगीर- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रेलवे फाटक के दोनों ओर राहगीरों की भीड़ जमा है. पटरी के बीचों बीच लोको पायलट और रेलवे स्टाफ खड़ा हुआ है जैसा कि दावा किया जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 13 Dec 2025 06:36 PM (IST)
रेलवे फाटक इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पटरी जिस सड़क से गुजर रही है वहां के राहगीरों की जान की सुरक्षा की जा सके. जब ट्रेन आती है तो आमतौर पर यही होता है कि गेटमैन फाटक को बंद कर देता है और ट्रेन निकल जाती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो अलग ही कहानी बयां कर रहा है जहां गेटमैन ने रेलवे फाटक को केवल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लोको पायलट को सब्जी खरीदनी थी जिससे राहगीरों को काफी समस्या हुई. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पायलट फाटक पर सब्जी खरीदने उतरा था और इस दौरान ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा.

सब्जी लेने के लिए लोको पायलट ने फाटक पर रोकी ट्रेन!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रेलवे फाटक के दोनों ओर राहगीरों की भीड़ जमा है. पटरी के बीचों बीच लोको पायलट और रेलवे स्टाफ खड़ा हुआ है जैसा कि दावा किया जा रहा है. इन लोगों के हाथ में थैली को दो पैकेट हैं और इन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि ये दोनों सब्जी लेने के लिए उतरे थे और इन्हीं के इंतजार में ट्रेन फाटक पर खड़ी रही.

इतने में वहां एक पैसेंजर मेमू ट्रेन आती है और लोको पायलट स्टाफ समेत ट्रेन में चढ़ जाते हैं जिसके बाद ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है. इस पूरी घटना का वीडियो वहां खड़े राहगीर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

आग बबूला हुए यूजर्स

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भारत में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार सो रही है. एक और यूजर ने लिखा..तत्काल प्रभाव से एक्शन होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों ने सब कुछ अपना समझा हुआ है, ये भूल बैठे हैं कि असली मालिक जनता है.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

Published at : 13 Dec 2025 06:36 PM (IST)
