सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन हजारों वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं और चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आते हैं. ऐसा ही एक प्यारा और एनर्जी से भरपूर वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक छोटी सी बच्ची स्कूल ड्रेस में नजर आ रही है, कंधे पर भारी सा स्कूल बैग टांगे हुए है, लेकिन चेहरे पर थकान का नामोनिशान तक नहीं. जैसे ही टिंकू जिया गाने की धुन बजती है, बच्ची ऐसे थिरकती है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं. उसकी मासूम मुस्कान, बेफिक्र अंदाज और गजब की एनर्जी ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है.

स्कूल बैग टांगकर बच्ची ने टिंकू जिया पर किया शानदार डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची स्कूल से लौटते वक्त गली के बीचोंबीच डांस करने लगती है. उसके कंधे पर स्कूल बैग है, पैरों में जूते हैं और यूनिफॉर्म में ही वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस स्टेप्स कर रही है. टिंकू जिया गाने की धुन पर उसके ठुमके इतने परफेक्ट लगते हैं कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो इतनी छोटी है. कभी वो कमर मटकाती है, कभी हाथों से एक्सप्रेशन देती है और कभी घूमकर स्कर्ट को लहराती है.

पूरी मस्ती में दिखाई दी स्कूली बच्ची

सबसे खास बात यह है कि बच्ची के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही है, वही इस वीडियो की जान बन गई है. आज के दौर में जहां बच्चे स्कूल के बोझ और पढ़ाई के दबाव में अक्सर थके हुए नजर आते हैं, वहीं यह बच्ची बैग के बोझ के बावजूद पूरी मस्ती में डूबी हुई दिखती है. उसका डांस यह बताता है कि खुश रहने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस मन में उमंग होनी चाहिए.

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही वायरल हो गया. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. यूजर्स बच्ची की तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने लिखा कि इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कमाल का है. तो किसी ने कहा कि स्कूल बैग के साथ ऐसा एनर्जेटिक डांस देखकर पूरा दिन बन गया. वीडियो को @ShaikhRash72021 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

