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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशादी है या बिजनेस डील? मेहमानों से लिफाफे लेकर दिए जा रहे फूड कूपन- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

शादी है या बिजनेस डील? मेहमानों से लिफाफे लेकर दिए जा रहे फूड कूपन- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

वायरल वीडियो के अनुसार, कोरियाई शादियों में केवल कैश को ही एकमात्र गिफ्ट माना जाता है. वहां कोई भौतिक उपहार जैसे क्रॉकरी या शोपीस देने का रिवाज नहीं है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स का सिर चकरा गया है. आमतौर पर भारत में शादियों में शगुन देना मेहमानों की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन साउथ कोरिया की शादियों का नियम एकदम अलग और हैरान करने वाला है. यहां आने वाले मेहमानों के लिए पैसे देना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक अनिवार्य नियम है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने कोरियाई शादियों के इस अनोखे और अजीबोगरीब 'कैश कल्चर' को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है.

रिश्ते के हिसाब से तय होती है शगुन की रकम, एंट्री पर ही कटती है 'टिकट'

वायरल वीडियो के अनुसार, कोरियाई शादियों में केवल कैश को ही एकमात्र गिफ्ट माना जाता है. वहां कोई भौतिक उपहार जैसे क्रॉकरी या शोपीस देने का रिवाज नहीं है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप दूल्हा-दुल्हन के कितने करीब हैं, इसी आधार पर शगुन की रकम तय होती है. शादी के वेन्यू के एंट्री गेट पर ही बकायदा एक काउंटर होता है, जहां मेहमानों से पैसे ले लिए जाते हैं. पैसे जमा करने के बाद ही मेहमानों को अंदर जाने और खाना खाने के लिए 'फूड कूपन' दिए जाते हैं. यानी बिना कैश दिए आपको शादी में खाना भी नसीब नहीं होगा. जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है.

 
 
 
 
 
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मेहमानों के लिए शादी हॉल में ही लगा दिया गया ATM

अगर कोई मेहमान जल्दबाजी में कैश लाना भूल जाए, तो उसके लिए भी शादी के हॉल में ही खास इंतजाम होता है. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि मेहमानों की सुविधा के लिए शादी के वेन्यू के अंदर ही एटीएम मशीन लगा दी गई है. लोग वहां आते हैं, कार्ड स्वैप करके कैश निकालते हैं, उसे लिफाफे में डालते हैं और फिर काउंटर पर जमा करके फूड कूपन लेते हैं. सोशल मीडिया पर यह हाईटेक और बिजनेस स्टाइल शादी देखकर लोग दंग हैं और इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले- 'यह शादी है या कोई रेस्टोरेंट'

इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय यूजर्स और सोशल मीडिया लवर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये शादी कम और कोई कमर्शियल बिजनेस ज्यादा लग रहा है, बिना कूपन के खाना भी नहीं देंगे." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "भाई साहब, हमारे यहां तो लोग बिना लिफाफा दिए भी दो बार रसगुल्ले खा जाते हैं, वहां तो गेट पर ही लूट मची है." एक और यूजर ने कमेंट किया, "हॉल के अंदर एटीएम लगाना तो नेक्स्ट लेवल की वसूली है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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