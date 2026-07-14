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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: घर वालों ने फिक्स की शादी तो लड़की ने मुंडवा लिए बाल, वीडियो देख यूजर्स बोले- True Love

Video: घर वालों ने फिक्स की शादी तो लड़की ने मुंडवा लिए बाल, वीडियो देख यूजर्स बोले- True Love

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की लाल रंग का प्रिंटेड सूट पहने बैठी है. उसके सिर के आधे हिस्से के बाल पूरी तरह से साफ किए जा चुके हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होने और लाइक्स-व्यूज बटोरने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक हैरान कर देने वाला उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवा लड़की कैमरे के सामने अपने सिर के बाल मुंडवाती नजर आ रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो के ऊपर लगे टेक्स्ट में दावा किया गया है कि उसकी मां ने उसकी शादी तय कर दी थी, जिससे बचने के लिए उसने यह कदम उठाया. इस अजीबोगरीब दावे वाले वीडियो ने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

'मम्मी ने तय कर दी शादी' लड़की ने उठा लिया उस्तरा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की लाल रंग का प्रिंटेड सूट पहने बैठी है. उसके सिर के आधे हिस्से के बाल पूरी तरह से साफ किए जा चुके हैं, जबकि आधे हिस्से में लंबे बाल बचे हैं जिन्हें पोनीटेल में बांधा गया है. वीडियो में कोई दूसरा व्यक्ति उसके बचे हुए बालों पर भी उस्तरा चलाता हुआ दिख रहा है. वीडियो के ऊपर लिखा है, "Pov: my mom planned my marriage" लड़की का यह लुक और इसके पीछे का अजीबोगरीब दावा लोगों को हैरान और सोच में डाल रहा है.

 
 
 
 
 
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यूजर्स बोले- ड्रामा है भाई, सिर्फ व्यूज का चक्कर है

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने लड़की को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने और रील को वायरल करने का एक हथकंडा है. आजकल इंटरनेट पर 'POV' ट्रेंड का इस्तेमाल करके किसी भी रैंडम वीडियो में मनगढ़ंत कहानियां जोड़ दी जाती हैं, ताकि लोग भावुक होकर या चौंककर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें. कई यूजर्स का मानना है कि लड़की ने किसी मन्नत या निजी वजह से बाल कटवाए होंगे, लेकिन रील पर व्यूज छापने के लिए 'शादी' वाला झूठा एंगल जोड़ दिया.

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सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स की बाढ़, लोगों ने मजे भी लिए

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग लड़की के इस स्टंट की जमकर क्लास लगा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "शादी टूटे न टूटे, लेकिन घरवाले कूटेंगे जरूर." वहीं दूसरे यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, "व्यूज के लिए लोग आजकल अपनी मां को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटते, कितना फेक ड्रामा है ये." एक और यूजर ने मजे लेते हुए कमेंट किया, ओह माय गॉड, टूरू लव.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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