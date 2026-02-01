सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस मंदिर का नाम है कटास राज मंदिर. वीडियो में मंदिर परिसर, पवित्र तालाब और उसकी ऐतिहासिक सुंदरता को दिखाया गया है. इसे देखकर लोग हैरान भी हैं और भावुक भी. कटास राज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल जिले में स्थित है. यह मंदिर एक पवित्र तालाब के चारों ओर बना हुआ है, जिसे कटास कुंड कहा जाता है.

करीब दो हजार साल पुराना है मंदिर

हिंदू मान्यता के अनुसार, यह तालाब भगवान शिव के आंसुओं से बना है. कहा जाता है कि जब भगवान शिव की पत्नी सती का निधन हुआ, तब वे बहुत दुखी हुए और उनके आंसुओं से इस तालाब का निर्माण हुआ. इसी कारण यह जगह हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है. यह मंदिर करीब दो हजार साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है. इतने लंबे समय में यहां कई राजाओं और शासकों का शासन रहा. पहले हिंदू राजा, फिर बौद्ध शासक और बाद में मुस्लिम शासकों ने इस इलाके पर राज किया. इसी वजह से मंदिर की बनावट में हिंदू और बौद्ध दोनों तरह की कला देखने को मिलती है.

1947 में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था मंदिर

इतिहास के अनुसार, सातवीं सदी में चीन से आए प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग भी इस स्थान पर आए थे. उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इस जगह को एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में बताया था. इससे साफ होता है कि यह मंदिर प्राचीन समय से ही आस्था का बड़ा केंद्र रहा है. मुगल काल के दौरान भी इस मंदिर का सम्मान किया गया और इसकी देखरेख होती रही. हालांकि 1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यहां पूजा-पाठ कम हो गया. इसके बावजूद कटास राज मंदिर आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल माना जाता है.

यूजर्स बोले, इसे देखने का सपना कहीं सपना न रह जाए

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मंदिर के वीडियो को altamashbinumar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पाकिस्तान में ये मंदिर अब भी सुरक्षित है. एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, मुझे भी वहां पूजा करने जाना है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एक बार इस मंदिर को देखने सपना कहीं सपना ही न रह जाए.

