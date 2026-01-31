चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह

तेज रफ्तार में दौड़ती ट्रेन. हवा में झूलता एक इंसान. नीचे जमीन नहीं, सीधी मौत और ऊपर सिर्फ एक कमजोर पकड़. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है. कुछ सेकंड का यह फुटेज देखकर लोगों की सांसें अटक जा रही हैं. वीडियो में जो दिखता है वह इतना खौफनाक है कि कई यूजर्स इसे बार-बार देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे. यह वीडियो एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर चलती ट्रेन से लटककर सफर करने का जोखिम लोग कब समझेंगे.

तेज रफ्तार ट्रेन से लटक रहा था शख्स, अचानक हो गया हादसा

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक तेज रफ्तार ट्रेन के दरवाजे से बाहर की ओर लटका हुआ है. ट्रेन पूरी स्पीड में चल रही है और आसपास का इलाका तेजी से पीछे छूट रहा है. युवक दोनों हाथों से ट्रेन को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है. लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है. अगले ही पल हाथ फिसलता है और वह ट्रेन से नीचे गिर जाता है. यह पूरा दृश्य इतना तेजी से होता है कि देखने वाले कुछ समझ पाते उससे पहले हादसा हो जाता है.

चलती ट्रेन के नीचे आया

वीडियो के दूसरे हिस्से में युवक ट्रेन के नीचे आता नजर आता है. हालांकि आगे की स्थिति साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन जिस तरह से वह गिरता है उससे हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के बीच डर और गुस्से दोनों का कारण बन गया है. वीडियो देखने के बाद लोग अब तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

यूजर्स बोले, ट्रेन छूट जाती है तो दूसरी भी आती है

वीडियो को @brijeshchaodhry नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...2 मिनट रुक जाओ, ट्रेन जाएगी तो अगली भी आएगी. एक और यूजर ने लिखा...ये अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस भाई के लिए काफी बुरा लग रहा है.

