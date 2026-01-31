Video: अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पर रील बना रहा था युवक, नीचे गिरा, सीमेंट की दीवार में दबा, दर्दनाक मौत
Viral Video: उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 साल के एक युवक की रील बनाने के दौरान मौत हो गई. वह अंडर कंस्ट्रक्शन पुल से गिरकर सीमेंटेड वॉल की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
Viral Video: सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई अपनी जिंदगी के खास पल कैमरे में कैद करना चाहता है. लेकिन कई बार यह शौक इतना खतरनाक साबित हो जाता है कि एक छोटी सी गलती जानलेवा बन जाती है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहां 22 साल के फैजान की रील बनाने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई.
वायरल वीडियो के मुताबिक फैजान एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पर खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा था. इसी दौरान अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा. गिरते ही हालात और भी भयावह हो गए, जब एक भारी सीमेंटेड वॉल उसके ऊपर आ गिरी. कुछ ही सेकंड में यह खुशी का पल मातम में बदल गया और फैजान की मौके पर ही मौत हो गई. वीडियो देखकर लोगों की सांसें थम गईं.
उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 साल के फैज़ान की मौत हो गई। वो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पर रील बना रहा था। अचानक बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरा और भारी भरकम सीमेंटेड वॉल उसके ऊपर आ गिरी। नीचे दबकर मौत हो गई।
कैसे हुई मौत?
जानकारी के मुताबिक, फैजान पुल पर खतरनाक जगह पर खड़ा होकर रील बना रहा था. इसी दौरान अचानक बैलेंस बिगड़ने से वह नीचे गिर गया और उसी वक्त भारी दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी. दबने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
रील का जुनून बन रहा खतरा
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दुख और चिंता जताई. एक यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा कि आजकल लोग कुछ लाइक कॉमेंट्स और फॉलोअर्स के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन इसे सुरक्षित तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं.
एक दूसरे यूजर ने लिखा, “बहुत ही अफसोसजनक! रील का शौक मौत का कारण बन गया. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.” एक अन्य यूजर ने कहा, “रील का उन्माद एक और जिंदगी ले डूबा. लोग सबक नहीं लेते और जान जोखिम में डालते हैं.”
