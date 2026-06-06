Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है. इसमें एक महिला यात्री और ऑटो ड्राइवर से जुड़ा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दावा किया गया है कि एक ऑटो ड्राइवर ने महिला यात्री के साथ बेहद आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की, वीडियो वायरल होते ही लोगों ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. कई यूजर्स ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ मामला

यह मामला तब चर्चा में आया जब एक्स पर एक यूजर ने महिला की इंस्टाग्राम स्टोरी से जुड़ा वीडियो शेयर किया. पोस्ट में दावा किया गया कि ऑटो ड्राइवर ने महिला यात्री से गलत और आपत्तिजनक बातें कीं. पोस्ट के वायरल होते ही हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने आरोपी ड्राइवर के व्यवहार को शर्मनाक बताते हुए उसका विरोध किया, जबकि कुछ ने इसे महिलाओं के प्रति गलत सोच और रवैये बताया. देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और लोगों ने मुंबई पुलिस से कार्रवाई की मांग शुरू कर दी.

This autowala is saying



“AB PENIS JYADA STRONG AUR BADA HO GAYA HAI, CHUKAR DEKHO”



to a girl .



This is her ID . This is her INSTA story .

This is her insta ID .@MumbaiPolice any action ? pic.twitter.com/5T3NHkbSqL — aree_shuklajii (@th_anonymouse) June 4, 2026

लोगों ने जताया गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया. कई यूजर्स ने लिखा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं महिलाओं के कॉन्फिडेंस और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं. वहीं कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर सार्वजनिक जगहों पर भी महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो यह चिंता का विषय है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी हरकतों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

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मुंबई पुलिस ने लिया एक्शन

मुंबई पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. पुलिस ने पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की और जरूरी जानकारी मांगी. पुलिस की ओर से कहा गया कि शिकायत से जुड़ी जानकारी शेयर की जाए जिससे मामले की जांच की जा सके. हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई या जांच के नतीजों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

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