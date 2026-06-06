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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भारत छोड़ते हुए रो पड़ा विदेशी नागरिक, बोला यही सबसे बड़ा दर्द- जा रहा हूं, जय हिंद

Video: भारत छोड़ते हुए रो पड़ा विदेशी नागरिक, बोला यही सबसे बड़ा दर्द- जा रहा हूं, जय हिंद

वायरल हो रहे इस खूबसूरत वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी पर्यटक भारत में अपना सफर पूरा करने के बाद वापस जाने की तैयारी में है. लेकिन भारत से जुदा होने का गम उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 Jun 2026 12:01 PM (IST)
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भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक एहसास कहा जाता है. यहां की मिट्टी, यहां के लोग और यहां का अपनापन विदेशी सैलानियों के दिलों पर कुछ ऐसा जादू कर देता है कि वे हमेशा-हमेशा के लिए यहीं के होकर रह जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला और बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारत घूमने आया एक विदेशी पर्यटक अपने वतन वापस लौटते समय रो पड़ता है. वह नम आंखों और भारी दिल से कहता है कि भारत को छोड़कर जाना दुनिया का सबसे बुरा और तकलीफदेह दर्द है. जाते-जाते उसका 'जय हिंद' बोलना सोशल मीडिया की जनता का दिल जीत रहा है.

"मैं इस जगह से मोहब्बत करता हूं " सैलानी का छलका दर्द

वायरल हो रहे इस खूबसूरत वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी पर्यटक भारत में अपना सफर पूरा करने के बाद वापस जाने की तैयारी में है. लेकिन भारत से जुदा होने का गम उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है. वह कैमरे के सामने बेहद भावुक होते हुए कहता है, "यह दुनिया का सबसे बुरा दर्द है जब आप भारत को छोड़कर जा रहे होते हैं. मैं इस जगह से, यहां के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं. लेकिन क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है. मुझे जाना होगा."

 
 
 
 
 
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सैलानी ने आगे उम्मीद जताते हुए कहा कि वह बहुत जल्द दोबारा भारत वापस आएगा और अपने उन सभी दोस्तों से मिलेगा जो उसने इस खूबसूरत सफर के दौरान बनाए हैं. वीडियो के अंत में वह हाथ जोड़कर कहता है "अलविदा, जय हिंद!"

इंटरनेट पर रो पड़े लोग, बोले- 'यही तो हमारे देश की खूबसूरती है'

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, वैसे ही इंटरनेट यूजर्स इसे देखकर बेहद भावुक हो गए. वीडियो को लाखों की संख्या में व्यूज मिल चुके हैं और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में भारतीय यूजर्स इस विदेशी मेहमान पर खूब प्यार बरसा रहे हैं और उसे जल्द वापस आने का न्योता दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की आई बाढ़, सैलानी ने जीता करोड़ों का दिल

विदेशी सैलानी के इस सच्चे प्यार को देखकर लोग कमेंट्स में भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यही तो हमारे देश की असली ताकत है. हम लोगों का स्वागत सिर्फ मुस्कुराकर नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं. भाई, तुम जल्दी वापस आना." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "जब एक विदेशी इतनी शिद्दत से 'जय हिंद' बोलता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. भारत का कल्चर ही ऐसा है जो सबको अपना दीवाना बना लेता है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "यह वीडियो देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं. 'अतिथि देवो भवः' सिर्फ एक कहावत नहीं, हमारी आत्मा है."

यह भी पढ़ें: Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो

Published at : 06 Jun 2026 12:01 PM (IST)
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