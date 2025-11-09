मेट्रो पिलर के साथ शख्स ने की ऐसी हरकत, अब पूरा सोशल मीडिया कर रहा तारीफ, जानिए पूरा मामला

मुंबई जैसे बड़े और चमचमाते शहर में जब कोई आम नागरिक कुछ अच्छा करता है, तो वो खबर बन जाती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक शख्स ने वो काम कर दिखाया जो आम तौर पर सरकार या नगर निगम को करना चाहिए था. लेकिन जब सब चुप थे, तो इस शख्स ने खुद ही मैदान में उतरकर शहर की खूबसूरती बचा ली. अब सोशल मीडिया पर हर कोई उसे “सिटी हीरो” कहकर सलाम कर रहा है.

कार्तिक नाम के शख्स की हो रही सोशल मीडिया पर तारीफ

दरअसल, मुंबई के कार्तिक नादर नाम के एक शख्स ने मेट्रो लाइन 2बी के एक खंभे पर चिपके अवैध विज्ञापन बैनर को खुद अपने हाथों से हटा दिया. उन्होंने पहले इस बैनर की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली, जिसमें दिखा कि किसी ने अपने बिजनेस का पोस्टर मेट्रो के खंभे पर चिपका दिया है. इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने एक और फोटो शेयर की, जिसमें वो हेलमेट पहनकर उसी खंभे के पास खड़े हैं और बैनर हटा चुके हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान थी और पोस्ट का कैप्शन था “अंदाजा लगाइए कि किसने चीजों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया? मैं. मैं. मैं!”

Guess who decided to take things in his own hands?🙈



Me. Me. Me!



Some idiot decided to paste his biz ad on the Mumbai Metro Line 2B’s pillar.



I took it down.🥳🥳 Can't spoil the aesthetics na.💛



Next assignment?



Political banners. Starting soon!🤞 https://t.co/FldIThIxF1 pic.twitter.com/cntJOw1ber — Karthik Nadar (@runkarthikrun) November 4, 2025

पैसे देने को तैयार थी पोस्टर कंपनी

कार्तिक ने बताया कि उन्होंने पोस्टर पर लिखे नंबर पर कॉल भी किया था. कॉल उठाने वाले शख्स ने उनसे कहा कि वो इसे हटवाने के लिए पैसे दे देगा. शायद उसे लगा कि कार्तिक कोई सरकारी अफसर हैं. लेकिन कार्तिक ने पैसों के लालच में आने के बजाय खुद जाकर वो पोस्टर उतार दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने खुद कार्रवाई की. अब कार्तिक का कहना है कि उनका अगला निशाना पॉलिटिकल पोस्टर होंगे.

यूजर्स बोले, कभी कोलकाता आइए

पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद से अब तक 1.1 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर अब कार्तिक की तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आपको कोलकाता आना चाहिए, आपकी यहां जरूरत है. एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता, यहां लोगों में इस बात को लेकर समझदारी तो है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बहुत खूब, आप अच्छा काम कर रहे हो.

