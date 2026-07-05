कुछ ही मिनट में खा लिए 76 हॉट-डॉग, कारनामा देख उड़े यूजर्स के होश- यूं दिए रिएक्शन

Joey Chestnut Record: अमेरिका के मशहूर फूड ईटिंग चैंपियन जोई चेस्टनट एक बार फिर चर्चे में हैं. बता दें कि जोई ने कुछ साल पहले नाथन्स हॉट-डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट में सिर्फ 10 मिनट के अंदर 76 हॉट-डॉग खाकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. यह रिकॉर्ड उन्होंने साल 2021 में इसी मुकाबले में बनाया था और आज तक कोई भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. जोई की यह उपलब्धि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी और लोगों ने हैरानी जताते हुए कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी थीं. कुछ यूजर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतने कम समय में इतने ज्यादा हॉट-डॉग खा सकता है.

मिला 10 हजार डॉलर का इनाम

जोई चेस्टनट अमेरिका के इंडियाना राज्य के वेस्टफील्ड शहर के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 41 साल है. उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉम्पिटिटिव ईटर माना जाता है. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर नाथन्स हॉट-डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट जीतकर अपना 18वां मस्टर्ड बेल्ट खिताब अपने नाम किया है. इस बार जोई ने 10 मिनट में 66 हॉट-डॉग खाए और करीब 25 हजार लोगों की भीड़ के सामने यह मुकाबला जीता. इस जीत के लिए उन्हें 10 हजार डॉलर का इनाम भी मिला. मुकाबले से पहले जोई ने कहा था कि वे बहुत भूखे हैं और मौसम भी शानदार है, इसलिए यह दिन उनक्चौ लिए खास साबित होगी.

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प्रोबेशन, थप्पड़ कांड और 2024 के बैन के बाद दमदार वापसी

गौर करने वाली बात यह भी है कि जोई इस साल की जीत तक प्रोबेशन पर थे, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने एक बार फाइट के मामले में मिसडिमीनर बैटरी के आरोप में अपना गुनाह कबूल किया था. उस घटना में उन्होंने एक व्यक्ति को हाथ मिलाने के बाद थप्पड़ मार दिया था. बाद में जोई ने पुलिस को बताया कि वे उस समय काफी नशे में थे और उन्हें उस झगड़े की ठीक से याद भी नहीं है.

यह पहली बार नहीं था, 2024 में भी जोई को इस मुकाबले में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनका करार इम्पॉसिबल फूड्स नाम की एक कंपनी के साथ था, जिसने उसी समय एक प्लांट-बेस्ड हॉट-डॉग लॉन्च किया था. उस साल पैट्रिक बर्टोलेटी ने 58 हॉट-डॉग खाकर खिताब जीता था और साल 2015 के बाद जोई के अलावा जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे.

इस पूरे मुकाबले में महिलाओं की कैटेगरी में भी एक बड़ा नाम सामने आया है. जिनका नाम मिकी सूडो है जिन्होंने लगातार 12वीं बार नाथन्स हॉट-डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट अपने नाम किया है. उन्होंने सिर्फ 10 मिनट में 38.75 हॉट-डॉग खाकर अपना खिताब बरकरार रखा.

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