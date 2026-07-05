हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo of Tirumala Temple: 116 साल की दादी चढ़ीं 3550 सीढ़ियां फिर किए बालाजी धाम के दर्शन, यूजर्स कर रहे सलाम

Video of Tirumala Temple: 116 साल की दादी चढ़ीं 3550 सीढ़ियां फिर किए बालाजी धाम के दर्शन, यूजर्स कर रहे सलाम

Video of Tirumala Temple: कर्नाटक की 116 वर्षीय लक्ष्मव्वा ने तिरुमला के अलिपिरी मार्ग से 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 05 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

Video of Tirumala Temple: इंटरनेट पर रोजाना तरह-तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं, उनमें से कई वीडियो ऐसी होती हैं जिनको देखकर दिल खुश हो जाता है. ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों 116 साल की एक बुजुर्ग महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं.

बताया जा रहा है कि यह महिला कर्नाटक की रहने वाली हैं और इनका नाम लक्ष्मव्वा है. इस बुजुर्ग महिला ने तिरुमला के अलिपिरी मार्ग से करीब 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए हैं. यह वीडियो Temple Connects नाम के X अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसमें लिखा है कि उम्र सिर्फ शरीर के लिए मायने रखती है, भक्ति के लिए नहीं. 

'गोविंदा-गोविंदा' का जाप करते हुए पूरी की कठिन चढ़ाई

वीडियो में दिखाया गया है कि यह बुजुर्ग महिला हाथ में एक लाठी लेकर धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ रही हैं. उनके साथ परिवार का एक सदस्य भी मौजूद है, जो उन्हें सहारा देते हुए साथ चल रहा है. इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इस महिला ने पूरे रास्ते "गोविंदा-गोविंदा" का नाम जपते हुए यह सफर तय किया. आमतौर पर 60-70 साल की उम्र के बाद लोगों को घुटनों में दर्द और थकान जैसी दिक्कतें होने लगती हैं.

ऐसे में 116 साल की उम्र में बिना किसी बड़ी मदद के इतनी लंबी और मुश्किल चढ़ाई चढ़ना वाकई हैरान करने वाला है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह बुजुर्ग महिला अपने आसपास मौजूद लोगों और भक्तों के बीच धीमी लेकिन मजबूत चाल से आगे बढ़ रही हैं. इनकी यह हिम्मत और भक्ति देखकर वहां मौजूद बाकी श्रद्धालु भी हैरान नजर आए.

यह भी पढ़ेंः 6 KM तक पीठ पर बीमार छात्रा को उठाकर चली वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल

 सोशल मीडिया पर मिल रही खूब सराहना

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की तरफ से ढेरों प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. ज्यादातर लोग इस बुजुर्ग महिला की भक्ति और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि यह वाकई एक अद्भुत नजारा है और उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली ताकत मन और विश्वास में होती है. कुछ लोगों ने इस पोस्ट में टैग किए गए आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश से भी अपील की है कि इस बुजुर्ग महिला को वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जाए, ताकि उन्हें आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

कई यूजर्स ने इसे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा बताया, तो कुछ ने कहा कि आज के दौर में जब युवा भी थोड़ी दूर चलने में थक जाते हैं, वहां इस उम्र में इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ना सच में प्रेरणादायक है. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी को पसंद आ रही है.

यह भी पढ़ेंः पसीने से आती थी बू तो Gym से निकाला गया शख्स, फीस लौटाकर कहा- अब मत आइए, यूजर्स ने किया रिएक्ट

Published at : 05 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
India Viral News 116 Year Old Woman Videos Of Tirumala Temple Karnataka Elderly Woman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video of Tirumala Temple: 116 साल की दादी चढ़ीं 3550 सीढ़ियां फिर किए बालाजी धाम के दर्शन, यूजर्स कर रहे सलाम
116 साल की दादी चढ़ीं 3550 सीढ़ियां फिर किए बालाजी धाम के दर्शन, यूजर्स कर रहे सलाम
ट्रेंडिंग
Joey Chestnut Record: कुछ ही मिनट में खा लिए 76 हॉट-डॉग, कारनामा देख उड़े यूजर्स के होश- यूं दिए रिएक्शन
कुछ ही मिनट में खा लिए 76 हॉट-डॉग, कारनामा देख उड़े यूजर्स के होश- यूं दिए रिएक्शन
ट्रेंडिंग
6 KM तक पीठ पर बीमार छात्रा को उठाकर चली वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल
6 KM तक पीठ पर बीमार छात्रा को उठाकर चली वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल
ट्रेंडिंग
पसीने से आती थी बू तो Gym से निकाला गया शख्स, फीस लौटाकर कहा- अब मत आइए, यूजर्स ने किया रिएक्ट
पसीने से आती थी बू तो Gym से निकाला गया शख्स, फीस लौटाकर कहा- अब मत आइए
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Japan PM India Visit: भारत और जापान की करीबी से चीन को लगी मिर्ची! PM ताकाइची के दिल्ली दौरे पर उठाया अजीबो-गरीब मुद्दा
भारत और जापान की करीबी से चीन को लगी मिर्ची! PM ताकाइची के दिल्ली दौरे पर उठाया अजीबो-गरीब मुद्दा
बिहार
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
इंडिया
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20 Date, Time, Venue: कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
Embed widget