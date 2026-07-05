116 साल की दादी चढ़ीं 3550 सीढ़ियां फिर किए बालाजी धाम के दर्शन, यूजर्स कर रहे सलाम

Video of Tirumala Temple: इंटरनेट पर रोजाना तरह-तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं, उनमें से कई वीडियो ऐसी होती हैं जिनको देखकर दिल खुश हो जाता है. ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों 116 साल की एक बुजुर्ग महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं.

बताया जा रहा है कि यह महिला कर्नाटक की रहने वाली हैं और इनका नाम लक्ष्मव्वा है. इस बुजुर्ग महिला ने तिरुमला के अलिपिरी मार्ग से करीब 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए हैं. यह वीडियो Temple Connects नाम के X अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसमें लिखा है कि उम्र सिर्फ शरीर के लिए मायने रखती है, भक्ति के लिए नहीं.

'गोविंदा-गोविंदा' का जाप करते हुए पूरी की कठिन चढ़ाई

वीडियो में दिखाया गया है कि यह बुजुर्ग महिला हाथ में एक लाठी लेकर धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ रही हैं. उनके साथ परिवार का एक सदस्य भी मौजूद है, जो उन्हें सहारा देते हुए साथ चल रहा है. इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इस महिला ने पूरे रास्ते "गोविंदा-गोविंदा" का नाम जपते हुए यह सफर तय किया. आमतौर पर 60-70 साल की उम्र के बाद लोगों को घुटनों में दर्द और थकान जैसी दिक्कतें होने लगती हैं.

ऐसे में 116 साल की उम्र में बिना किसी बड़ी मदद के इतनी लंबी और मुश्किल चढ़ाई चढ़ना वाकई हैरान करने वाला है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह बुजुर्ग महिला अपने आसपास मौजूद लोगों और भक्तों के बीच धीमी लेकिन मजबूत चाल से आगे बढ़ रही हैं. इनकी यह हिम्मत और भक्ति देखकर वहां मौजूद बाकी श्रद्धालु भी हैरान नजर आए.

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A 116-year-old woman from #Karnataka walked to #Tirumala via Alipiri steps,proving that age is only for the body—not for faith.Her unwavering #devotion has inspired thousands.



She Deserves a VIP Darshan for her extraordinary devotion.@naralokesh Garu,pls look this pic.twitter.com/Qiaj2ShNaL — Temple Connects (@Temple_Connects) July 4, 2026

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सोशल मीडिया पर मिल रही खूब सराहना

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की तरफ से ढेरों प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. ज्यादातर लोग इस बुजुर्ग महिला की भक्ति और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि यह वाकई एक अद्भुत नजारा है और उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली ताकत मन और विश्वास में होती है. कुछ लोगों ने इस पोस्ट में टैग किए गए आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश से भी अपील की है कि इस बुजुर्ग महिला को वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जाए, ताकि उन्हें आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

कई यूजर्स ने इसे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा बताया, तो कुछ ने कहा कि आज के दौर में जब युवा भी थोड़ी दूर चलने में थक जाते हैं, वहां इस उम्र में इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ना सच में प्रेरणादायक है. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी को पसंद आ रही है.

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