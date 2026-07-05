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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग6 KM तक पीठ पर बीमार छात्रा को उठाकर चली वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल

6 KM तक पीठ पर बीमार छात्रा को उठाकर चली वार्डन, VIDEO ने जीत लिया लोगों का दिल

मामला आंध्र प्रदेश के एक दूरदराज के आदिवासी इलाके का है. वायरल वीडियो में स्कूल वार्डन हेमा एक छात्रा को अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ी और जंगल वाले कठिन रास्तों से गुजरती नजर आती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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सरकारी नौकरी को अक्सर लोग सिर्फ ड्यूटी मानते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश से सामने आए एक वीडियो ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. यहां एक स्कूल वार्डन ने बीमार छात्रा को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी पीठ पर उठाया और करीब 6 किलोमीटर तक पहाड़, जंगल और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर पैदल चलती रहीं. इस भावुक पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग वार्डन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

बीमार छात्रा को पीठ पर उठाकर निकली वार्डन

यह मामला आंध्र प्रदेश के एक दूरदराज के आदिवासी इलाके का है. वायरल वीडियो में स्कूल वार्डन हेमा एक छात्रा को अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ी और जंगल वाले कठिन रास्तों से गुजरती नजर आती हैं. बताया गया कि छात्रा को तेज बुखार था और उसकी हालत बिगड़ रही थी. आसपास कोई वाहन या एंबुलेंस उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हेमा ने बिना देर किए खुद उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया.

6 किलोमीटर पैदल चलकर बचाई छात्रा की जान

जानकारी के मुताबिक, वार्डन हेमा ने करीब 6 किलोमीटर तक पैदल सफर तय किया, ताकि छात्रा को समय पर इलाज मिल सके. रास्ता आसान नहीं था. कहीं पहाड़ थे तो कहीं ऊबड़-खाबड़ जंगल का रास्ता. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और छात्रा को सुरक्षित मेडिकल सेंटर तक पहुंचाया. उनके इस साहस और समर्पण की हर तरफ सराहना हो रही है.

वीडियो ने उठाए बड़े सवाल भी

इस घटना का वीडियो आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. शैलजा रायापति ने सोशल मीडिया पर साझा किया. उन्होंने वार्डन हेमा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और इंसानियत मिल जाए तो किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है. वहीं इस घटना ने दूरदराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क और परिवहन की कमी जैसे गंभीर मुद्दों की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग वार्डन हेमा को 'रियल हीरो' बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों की वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है." दूसरे यूजर ने कहा, "वार्डन नहीं, ये तो उस बच्ची के लिए भगवान बनकर आईं." एक और यूजर ने लिखा, "सरकार को ऐसी कर्मठ महिला को सम्मानित करना चाहिए." 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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