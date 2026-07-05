अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: आमिर खान आज गौरी स्प्रैट संग शादी के बंधन में बंध रहे हैं. इस खास मौके पर अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर समेत कई बड़े सेलेब्स उनके घर पहुंच रहे हैं.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी के बंधन में बंध रहे हैं. उनकी शादी घर पर ही हो रही है. इस खास मौके पर परिवार और करीबी दोस्तों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियां भी शामिल हुईं. अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर समेत कई बड़ी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
आशुतोष गोवारिकर ने की शिरकत
आशुतोष गोवारिकर आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंचे. आमिर के करीबी दोस्तों में शुमार आशुतोष ने इस खास मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
आमिर खान की तीसरी शादी में पहुंची अंबानी फैमिली
आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में मुकेश अंबानी और उनका परिवार भी पहुंचा है.
एली अवराम हुईं शादी में शामिल
एक्ट्रेस एली अवराम भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंचीं. इस खास मौके पर वह बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आईं और पैपराजी ने उनकी कई तस्वीरें और वीडियो कैमरे में कैद किए.
राज ठाकरे भी हुए शामिल
पॉलिटिशियन राज ठाकरे भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंचे.
बेटे जुनैद खान ने की शिरकत
आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी शादी समारोह से पहले अपने पिता के घर पहुंच गए. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
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बेटी आयरा खान भी पहुंचीं घर
आमिर खान की बेटी आयरा खान भी अपने पति नूपुर शिखरे के साथ शादी में शामिल होने के लिए पिता के घर पहुंचीं.
इरफान पठान भी बधाई देने पहुंचे
इरफान पठान भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंचे. इस दौरान वो सफेद कुर्ता-पायजामा पहनकर एथनिक लुक में नजर आए. उन्होंने पैप्स को पोज भी दिए.
अमीन हाजी और करीम हाजी भी हुए शामिल
एक्टर अमीन हाजी और करीम हाजी भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंचे.