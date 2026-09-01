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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपायलट बन गया शायर, जब लैंडिंग के वक्त फ्लाइट में शुरू हुआ मुशायरा

पायलट बन गया शायर, जब लैंडिंग के वक्त फ्लाइट में शुरू हुआ मुशायरा

वीडियो में पायलट पहले तो वही सामान्य जानकारी देते नजर आते हैं कि प्लेन कोलकाता से 140 किलोमीटर दूर है, शहर का तापमान 29 डिग्री है और वे अगले 20 मिनट में उतरने वाले हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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हवाई जहाज में जब भी लैंडिंग की अनाउंसमेंट होती है, तो पायलट वही पुरानी रटी-रटाई बातें बताते हैं "हम इतनी ऊंचाई पर हैं, इतना तापमान है और 20 मिनट में लैंड करने वाले हैं." लेकिन कोलकाता आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में माहौल तब एकदम बदल गया जब कैप्टन ने अपनी घोषणा खत्म करते-करते एक खूबसूरत सरप्राइज दे दिया. पायलट की इस अनोखी और शायराना अनाउंसमेंट का वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर तहलका मचा रहा है.

कैप्टन बोले- 'एक शेर अर्ज करता हूं...'

संचिता नाम की एक यात्री ने इस प्यारे लम्हे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. वीडियो में पायलट पहले तो वही सामान्य जानकारी देते नजर आते हैं कि प्लेन कोलकाता से 140 किलोमीटर दूर है, शहर का तापमान 29 डिग्री है और वे अगले 20 मिनट में उतरने वाले हैं. लेकिन इसके तुरंत बाद कैप्टन कहते हैं, "आज हमें आपकी सेवा का मौका देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. अब जब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, तो एक शेर अर्ज करना चाहता हूं. उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा."

 
 
 
 
 
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इसके बाद पायलट ने मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी की ये पंक्तियां सुनाईं

"मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंजिल मगर,

लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया!"

शेर खत्म होते ही कैप्टन ने मुस्कुराते हुए क्रू को लैंडिंग की तैयारी करने को कहा और यात्रियों का धन्यवाद किया.

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यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इंडिगो एयरलाइंस और पायलट की दिल खोलकर तारीफ की.वहीं वीडियो पोस्ट करने वाली पैसेंजर ने लिखा, "इतने कूल पायलट्स को नौकरी पर रखने के लिए शुक्रिया इंडिगो." एक यूजर ने लिखा, "थैंक यू कैप्टन! आपने पूरे सफर को यादगार बना दिया." वहीं दूसरे यूजर ने उन्हें 'मिस्टर कूल कैप्टन' का टैग दे दिया.

इंडिगो ने भी किया रिएक्ट

मामले में इंडिगो एयरलाइंस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी कमेंट किया और लिखा, "आपकी इन मीठी बातों और तारीफ के लिए धन्यवाद. हमें बेहद खुशी है कि हमारे पायलट ने आपके सफर को इतना खुशनुमा बना दिया. हम यह संदेश अपनी टीम तक जरूर पहुंचाएंगे."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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