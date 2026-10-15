Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'

कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'

राहुल गांधी ने बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, डरना नहीं है, जो होगा मैं देख लूंगा.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 15 Oct 2026 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग के मुद्दे पर प्रदर्शनों के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सेवादल, यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की. बैठक में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई, कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में गए नेताओं, विपक्षी एकजुटता और पार्टी में धैर्य बनाए रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

चाय पार्टी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं का मुद्दा भी उठा. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने ऐसे नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कई नेता अब पछता रहे हैं. वो लोग भी बदलता हुआ राजनीतिक माहौल देख रहे हैं.

 'राजनीति में कोई ऐसा दोस्त नहीं होता है'

इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हंसते हुए राहुल गांधी से कहा कि वे नेता भी तो आपके ‘बेस्ट फ्रेंड’ थे. खरगे की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी मुस्कुराए और जवाब दिया, 'राजनीति में कोई ऐसा दोस्त नहीं होता है.'

बैठक में हुई इस हल्की-फुल्की बातचीत के बीच राजनीतिक रिश्तों और दल बदलने वाले नेताओं को लेकर भी संदेश देने की कोशिश दिखाई दी.

मायावती, ममता बनर्जी और शरद पवार का जिक्र

सूत्रों के अनुसार बैठक में विपक्षी एकजुटता और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई. इस दौरान बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शरद पवार का जिक्र हुआ. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी से मुकाबला करना है तो इन नेताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर चलना होगा.

बैठक में मायावती को लेकर भी राहुल गांधी की टिप्पणी सामने आई. सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि बीजेपी सीधे तौर पर मायावती पर हमला करने से बचती है. इस चर्चा को विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल और बीजेपी के खिलाफ साझा राजनीतिक रणनीति बनाने की जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है.

खरगे के संघर्ष और धैर्य का जिक्र

बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के राजनीतिक सफर का उदाहरण भी दिया. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि खरगे कर्नाटक में दो बार मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए लेकिन उन्होंने निराश होकर काम करना नहीं छोड़ा. राहुल गांधी ने कहा कि खरगे लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.

प्रशांत भूषण के 'सत्ता परिवर्तन' वाले बयान पर BJP का पलटवार- 'इनकी मंशा केवल...'

चाय पार्टी का सियासी संदेश क्या है?

प्रदर्शनों के बाद सेवादल, यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी की यह चाय पार्टी केवल मुलाकात नहीं, बल्कि संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कवायद के तौर पर भी देखी जा सकती है.

CP के सेंट्रल पार्क को बंद करने के फैसले पर CJP का पहला रिएक्शन - 'चिंता मत करो हम...'

 

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
इंडिया
Live: संसद मार्ग थाने के बाहर हंगामा, NSUI कार्यकर्ताओं को धरने से हटा रही पुलिस
Live: संसद मार्ग थाने के बाहर हंगामा, NSUI कार्यकर्ताओं को धरने से हटा रही पुलिस
इंडिया
प्रशांत भूषण के 'सत्ता परिवर्तन' वाले बयान पर BJP का पलटवार- 'इनकी मंशा केवल...'
प्रशांत भूषण के 'सत्ता परिवर्तन' वाले बयान पर BJP का पलटवार- 'इनकी मंशा केवल...'
इंडिया
CP के सेंट्रल पार्क को बंद करने के फैसले पर CJP का पहला रिएक्शन - 'चिंता मत करो हम...'
CP के सेंट्रल पार्क को बंद करने के फैसले पर CJP का पहला रिएक्शन - 'चिंता मत करो हम...'
Advertisement

वीडियोज

तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
इंडिया
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
इंडिया
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
इंडिया
देशद्रोही चंद पैसों के लिए बिके, भारत नहीं ‘बनाना रिपब्लिक’, BJP का पलटवार
देशद्रोही चंद पैसों के लिए बिके, भारत नहीं ‘बनाना रिपब्लिक’, BJP का पलटवार
ऑटो
आज से दशकों पहले आ गई थीं ये Electric Cars, फिर क्यों हुईं गायब?
आज से दशकों पहले आ गई थीं ये Electric Cars, फिर क्यों हुईं गायब?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget