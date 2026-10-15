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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइसे कहते हैं गरीबी, यूज्ड कंडोम को धोकर इस्तेमाल करने की तैयारी में शख्स

इसे कहते हैं गरीबी, यूज्ड कंडोम को धोकर इस्तेमाल करने की तैयारी में शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार वीडियो में एक शख्स इस्तेमाल करे हुए कंडोम को पानी से धोता नजर आया. इस वायरल वीडियो ने यूजर्स को शख्स की गरीबी पर हंसने पर मजबूर कर दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं. कभी कोई अजीबोगरीब जुगाड़ लोगों को हैरान कर देता है तो कभी किसी का छोटा-सा मजेदार काम इंटरनेट पर हंसी का कारण बन जाता है. कुछ लोग अपने जोक्स के कारण यूजर्स को हंसाते हैं, तो कुछ अपने काम से यूजर्स को हंसाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख एक शख्स की अखंड गरीबी का पता चलता है. पैसा बचाने के लिए वह जो काम करता है, वो यूजर्स को मजेदार लग रहा है.

वायरल वीडियो में एक शख्स जमीन पर बैठा दिखाई देता है. सामने पानी का नल लगा है और उसके हाथ में एक कंडोम दिखाई देता है. शख्स उसे पानी के नीचे ले जाकर अच्छी तरह धोता दिखाई देता है. यही नहीं शख्स उन्हें केवल पानी से नहीं बल्कि साबून से भी धोता नजर आता है. वहीं उसके बगल में दो कंडोम और रखे होते हैं.

गरीबी का जुगाड़

वीडियो की सबसे मजेदार बात उसका यही अंदाज है कि पैसे बचाने के लिए ऐसा जुगाड़ आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा. शख्स जिस गंभीरता से कंडोम को धोता नजर आता है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो के साथ अखंड गरीबी जैसा कैप्शन इसे और ज्यादा मजेदार बना देता है. मानो वीडियो बनाने वाले ने जुगाड़ और बचत की सारी सीमाएं पार कर दी हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

आमतौर पर लोग कपड़े, जूते या कोई अन्य वस्तु को धोते हुए वीडियो शेयर करते हैं. ऐसे में कंडोम जैसी चीज जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे शख्स धोता दिखाई दे रहा है, जो किसी को भी हैरान कर सकता है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देखकर काफी हंस रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूजर्स ने फनी इमोजी से भर दिया है.

भाई, ये कैसी बचत है?

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी अपनी-अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में पीछे नहीं हैं. कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि भाई ने Reuse और Recycle को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है. एक अन्य यूजर ने बड़े ही मजेदार अंदाज में कहा कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है. वहीं एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि अगर सिर्फ वीडियो के कंटेंट के लिए धो रहे हो, तो कोई बात नहीं. असल में इसका इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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