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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'

नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'

नेहा बोरा के बांग्लादेश को लेकर दिए बयान को लेकर मचे हंगामे के बीच सीजेपी के संस्थापक ने एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि भारत के पास महात्मा गांधी हैं. हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Oct 2026 11:45 PM (IST)
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बांग्लादेश की जेनजी क्रांति को प्रेरणा बताने वाली नेहा बोरा के बयान पर बवाल जारी है. अब उनके बचाव में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि भारत के पास महात्मा गांधी हैं. हम भारत के युवा, हमेशा महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते, यानी शांति और अहिंसा पर चलेंगे. 

अभिजीत ने यह बयान AISF के अध्यक्ष विराज देवांग के एक वीडियो को रिपोस्ट करते हुए दिया है. देवांग ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि भारत के जेनजी को बांग्लादेश के विद्रोह से प्रेरणा लेने की कोई जरूरत नहीं है. 

हमारे पास अहिंसा का मॉडल, बोले- विराज देवांग

विराज देवांग ने वीडियो में कहा है कि हमारे पास मॉडल है. जिस अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश ने आजादी हासिल की, जिस मॉडल को औपनिवेशिक वाले देशों ने अपनाया, अपनी आजादी को हासिल किया, वो मॉडल हमारे पास है, जिस मॉडल को नेलसन मंडेला ने भी, अपना बनाया. जिस संविधान से औपनिवेशिक देशों ने प्रेरणा लिया, वो संविधान हमारे पास है. जिस मूवमेंट से दुनिया ने प्रेरणा ली, वो हमारी प्रेरणा रही है, आजादी का आंदोलन.

देवांग ने कहा कि हमारे लिए नेपाल बांग्लादेश का मॉडल प्रेरणा देने वाला नहीं हो सकता. इंडिया के युवा को अगर प्रेरणा लेना है, तो प्रेरणा ले भारत के आजादी के आंदोलन से, जिसने इस देश को आजाद कराया और दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया. 

नेहा के किस बयान पर हो रहा विवाद? 

दरअसल, बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट के छठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर भेजे गए एक वीडियो में नेहा बोरा ने कहा है कि वह बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन और भारत में चल रहे जेनजी आंदोलन के बीच समानता देखती हैं.

नेहा ने कहा 'हम आपको अपना लाल सलाम पेश करते हैं. हम जानते हैं कि आज देशभर में जो जेन-जी आंदोलन देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत सबसे पहले बांग्लादेश में हुई थी. हमें रास्ता दिखाने और हमारे साथ एकजुटता दिखाने के लिए बधाई.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 15 Oct 2026 11:02 PM (IST)
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