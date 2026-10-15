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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगप्रदर्शन में मम्मी का फोन आया, पुलिसवाले को थमा दिया मोबाइल; वीडियो वायरल

प्रदर्शन में मम्मी का फोन आया, पुलिसवाले को थमा दिया मोबाइल; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर CJP प्रोटेस्ट से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसी बीच एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जहां युवक की मम्मी का फोन आने पर उसने ट्यूशन में हूं बोलकर पुलिस वाले से बात करवा दी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 06:18 PM (IST)
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प्रोटेसेट के दौरान आमतौर पर नारेबाजी, पुलिस की मौजूदगी और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव का माहौल देखने को मिलता है. लेकिन सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट से जुड़े कई ऐसे फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देख यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो फनी वीडियो फिर से सामने आया है, जिसमें गंभीर माहौल के बीच ऐसा मजेदार सीन देखने को मिला, जिसे देख यूजर्स हंसने पर मजबूर हो गए.

दरअसल, वीडियो में एक युवक की मम्मी का फोन क्या आया, उसने बिना देर किए फोन सीधे मौके पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को थमा दिया. वीडियो को देख लगता है कि युवक भी प्रदर्शन में आया है, तभी उसके फोन पर मम्मी की कॉल आती है. अब प्रदर्शन में पुलिस से बचने से ज्यादा बड़ी चुनौती उसे घर पर अपनी लोकेशन समझाने की लगती है. ऐसे में जो होता है, उसे देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप.

ट्यूशन पर हूं मम्मी

युवक फोन पर बात करते हुए ऐसा अंदाज अपनाता है, मानो वह किसी बेहद सामान्य जगह पर मौजूद हो. इसके बाद वह फोन ऑफिसर की तरफ बढ़ा देता है और कहता है कि आप ही बात कर लो. यानी मामला अब सफाई देने से आगे बढ़कर सीधे ऑफिशियल वेरिफिकेशन तक पहुंच चुका था. मम्मी की डांट से हर कोई डरता है, ऐसे में युवक पुलिस ऑफिसर से बात करने को कहता है कि आप बोल दो मैं ट्यूशन में हूं.

ऑफिसर ने की मदद

वीडियो की सबसे मजेदार बात तब होती है जब ऑफिसर के द्वारा मम्मी को फोन पर यह समझाने की कोशिश की जाती है कि वह ट्यूशन में है. युवक की बातों का मतलब साफ था कि घर पर ज्यादा सवाल-जवाब न हों और किसी तरह मम्मी को भरोसा दिलाया जाए कि बेटा सुरक्षित है और जल्द लौट आएगा. तभी ऑफिसर बोल देते हैं कि आधे घंटे में आ जाएगा घर.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

वीडियो में फोन पर की जा रही बात साफ सुनाई देती है. फोन पर चल रही बात ही वीडियो को वायरल बनाती है. ऑफिसर और मम्मी के बीच हो रही बात इतनी मजेदार लगती है कि उसे देख यूजर्स अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे. जहां एक तरफ मम्मी फोन उठाने पर ही सवाल-जवाब करने लगती हैं, वहीं ऑफिसर उन्हें शांत करने के लिए मम्मी को समझाते हुए नजर आते हैं.

मजेदार कमेंट्स कर रहे यूजर्स

इस वीडियो पर लोग कई कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने फनी अंदाज में लिखा भाई मम्मी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. एक अन्य यूजर ने इसी कमेंट पर जवाब देते हुए कहा कि भाई सच बोल रहा है, मम्मी मान गई होगी. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि अगर ऑफसिर बात नहीं करते तो, तेरा तो खेल हो जाता. यहां पुलिस और घर पर मम्मी इंतजार करती.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 06:18 PM (IST)
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