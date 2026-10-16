दिल्ली में ठंड का अहसास! 6 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी होगी बारिश?

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (15 अक्टूबर) को हुई बारिश से तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. शहर के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है. इसके साथ ही अक्टूबर में अब तक हुई बारिश का आंकड़ा महीने के औसत से तीन गुना से भी अधिक हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है, जबकि 17 से 22 अक्टूबर के बीच मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, दशहरे के दिन मौसम साफ और शुष्क रहने के आसार हैं.

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को 12 से 1 बजे के बीच हल्की तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हुई थी और देखते ही देखते पूरे शहर में घने बादलों के कारण हल्का अंधेरा छा गया. गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के बेस स्टेशन सफदरजंग में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से 4.9 डिग्री कम है. रिज में ये गिरावट 6.3 डिग्री रही और तापमान 27.4 डिग्री दर्ज किया गया.

दिल्ली में बारिश सामान्य से अधिक

वहीं न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं दर्ज किया गया, लेकिन ये 23.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से 3.7 अधिक रहा. हालांकि, शहर में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं. हवा में अधिकतम नमी का स्तर 100% और न्यूनतम नमी का स्तर 76% रहा, इससे पता चलता है कि बारिश के दौरान और उसके बाद भी राजधानी में हवा पूरी तरह से नमी युक्त बनी रही.

गुरुवार शाम 5:30 बजे तक दिल्ली में 15.9 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही, अक्टूबर महीने में दिल्ली में अब तक 65.8 मिमी वास्तविक (Actual) बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर सिर्फ 24.2 मिमी बारिश होनी चाहिए थी.

शहर के मौसम में क्यों आया बदलाव?

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी के मौसम में ये बदलाव आज भी जारी रहेगा. ये बदलाव उत्तरी पंजाब के ऊपर बने एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दक्षिणी हरियाणा के आसपास हवा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आया है. इस बदलाव के कारण दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 165 रहा, जोकि मध्यम श्रेणी में आता है.

आज भी बारिश के आसार, दशहरे पर रहेगा शुष्क मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (16 अक्टूबर) को भी आसमान में बादल छाये रहेंगे. आज शहर के कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ-साथ गरज के साथ बिजली कड़कने के आसार हैं. आज शहर का अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16-18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा रहेगी. हालांकि, 20 अक्टूबर को दशहरा के दिन मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है. इस दिन खुले मैदान में होने वाले कार्यक्रमों और रावण के पुतले जलाने की परंपरा में बारिश का खलल नहीं पड़ने की संभावना है.

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