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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'

भारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'

भारत में लगातार चल रहे प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश से किए जाने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जेन-Z ने कभी लोकतंत्र या वोट के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं की.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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जून 2026 से मौजूदा समय तक भारत के अलग-अलग राज्यों में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने देश में सियासी पारा बेहद हाई कर दिया है. एक ओर देशभर के सभी विपक्षी दल इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं और इनमें शामिल भी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दलों के नेताओं और उनके समर्थकों का दावा है कि भारत को 'नेपाल-बांग्लादेश' बनाने की साजिश रची जा रही है. इसपर अब शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है.

भारत में छात्रों, मतदाताओं, समेत कई विरोध प्रदर्शनों की तुलना बांग्लादेश से किए जाने पर प्रियंका चतुर्वेदी भड़क गई हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या बांग्लादेश की नई पीढ़ी यानी जेन-ज़ी ने धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? क्या वहां की नई पीढ़ी ने वोट के अधिकार और लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है? किसी को भी ऐसा कैसे लग सकता है कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट भारतीयों के लिए प्रेरणा हैं?

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'बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा'

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पोस्ट में सवाल किए कि क्या बांग्लादेश की नई पीढ़ी धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ती दिख रही थी? जहां तक मुझे पता है, विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कई बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई थी. दूसरा सवाल क्या बांग्लादेश की नई पीढ़ी ने वोट देने के अधिकार और लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी? ऐसा तो नहीं देखा गया. 

प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज

शिवसेना यूबीटी नेता ने तंजिया लहजे में कहा, "यह सब खबरें तो मुझसे छूट गईं, क्या कोई मुझे इसके बारे में बता सकता है? आप कौन से न्यूज पोर्टल देख रहे थे जो मुझसे छूट गए? क्या बांग्लादेश के विरोध-प्रदर्शन भारत की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं? यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Delhi Protest MAHARASHTRA NEWS CJP Protest
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