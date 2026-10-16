भारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'

जून 2026 से मौजूदा समय तक भारत के अलग-अलग राज्यों में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने देश में सियासी पारा बेहद हाई कर दिया है. एक ओर देशभर के सभी विपक्षी दल इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं और इनमें शामिल भी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दलों के नेताओं और उनके समर्थकों का दावा है कि भारत को 'नेपाल-बांग्लादेश' बनाने की साजिश रची जा रही है. इसपर अब शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है.

भारत में छात्रों, मतदाताओं, समेत कई विरोध प्रदर्शनों की तुलना बांग्लादेश से किए जाने पर प्रियंका चतुर्वेदी भड़क गई हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या बांग्लादेश की नई पीढ़ी यानी जेन-ज़ी ने धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? क्या वहां की नई पीढ़ी ने वोट के अधिकार और लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है? किसी को भी ऐसा कैसे लग सकता है कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट भारतीयों के लिए प्रेरणा हैं?

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Bangladesh GenZ fought against Religious fundamentalism? When did that happen? Last I checked a lot of Bangladeshi Hindus were targeted and killed during the protests Bangladesh GenZ youth fought for voting rights& democracy? I missed that too, can someone fill me in? What news portals were you following that i missed? Bangladesh protests as an inspiration to GenZ in India? Indeed delusional. — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 15, 2026

'बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा'

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पोस्ट में सवाल किए कि क्या बांग्लादेश की नई पीढ़ी धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ती दिख रही थी? जहां तक मुझे पता है, विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कई बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई थी. दूसरा सवाल क्या बांग्लादेश की नई पीढ़ी ने वोट देने के अधिकार और लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी? ऐसा तो नहीं देखा गया.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज

शिवसेना यूबीटी नेता ने तंजिया लहजे में कहा, "यह सब खबरें तो मुझसे छूट गईं, क्या कोई मुझे इसके बारे में बता सकता है? आप कौन से न्यूज पोर्टल देख रहे थे जो मुझसे छूट गए? क्या बांग्लादेश के विरोध-प्रदर्शन भारत की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं? यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है."

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