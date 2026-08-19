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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ऑस्ट्रेलिया में 5 मिनट के शावर पर लगा 1.30 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Viral Video: ऑस्ट्रेलिया में 5 मिनट के शावर पर लगा 1.30 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Viral Video: ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय महिला ने दावा किया कि पांच मिनट शावर लेने के बाद फायर अलार्म बजने से उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 19 Aug 2026 10:20 AM (IST)
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Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपने साथ हुई एक हैरान कर देने वाली घटना शेयर की है. महिला का कहना है कि सिर्फ पांच मिनट का शावर लेने की वजह से उसे 1,800 डॉलर यानी करीब 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर @sorandomvamika ने पोस्ट किया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है. 

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वीडियो में महिला बताती है कि वह अभी-अभी शावर लेकर बाहर निकली ही थी कि अचानक फायर अलार्म बजने लगा. पहले तो उसे लगा कि शायद यह कोई फायर ड्रिल है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. थोड़ी देर बाद बिल्डिंग का मैनेजर उसके अपार्टमेंट में आया, तो उसे लगा कि वह उसे बाहर निकालने के लिए आया है. लेकिन बाद में उसे पता चला कि मैनेजर असल में फायर अलार्म की वजह से वहां पहुंचा था. महिला बताती है कि उसका शावर सिर्फ पांच मिनट का था और उसने एग्जॉस्ट फैन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि उसे ठंड जल्दी लग जाती है. बाद में उसे पता चला कि इसी वजह से फायर अलार्म ट्रिगर हो गया और उसे भारी जुर्माना भरने को कहा गया. महिला ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर वॉशरूम के बाहर फायर अलार्म क्यों लगाया गया है. 

 
 
 
 
 
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लोगों ने कमेंट में क्या कहा?

इस वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट आ रहे हैं. कई यूजर्स ने फायर अलार्म सिस्टम की सेंसिटिविटी पर ही सवाल उठा दिए. एक यूजर ने लिखा कि यह उसके साथ भी हो चुका है और महिला को जुर्माने के चार्ज को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि शावर की भाप से फायर अलार्म बजना यही दिखाता है कि अलार्म बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. एक अन्य यूजर ने कहा कि अगर यह पहली बार हुआ है और महिला की ऐसी कोई आदत नहीं है, तो उससे जुर्माना नहीं लिया जाना चाहिए.

कई लोगों ने हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर गर्म पानी या भाप से फायर अलार्म कैसे बज सकता है.  वहीं कुछ यूजर्स ने महिला का साथ देते हुए कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे बिल्डिंग वालों से अलार्म चेक करवाने के लिए कहना चाहिए. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह उसकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी घटना काफी फनी है, तो वहीं एक अन्य यूजर ने थोड़ा गंभीर होकर लिखा कि हो सकता है उसे जानबूझकर फंसाया गया हो और गलती छिपाने के लिए उसी पर आरोप लगाया गया हो.  

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 10:20 AM (IST)
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