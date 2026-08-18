उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया और भावुक भी. यहां एक युवक को जहरीले सांप ने डस लिया. हालत तेजी से बिगड़ने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा. इसी बीच बड़े भाई ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है. उसने अपने छोटे भाई को सोने नहीं दिया और लगातार थप्पड़ मारकर उसे होश में रखने की कोशिश करता रहा। आखिरकार डॉक्टरों के इलाज और भाई की सतर्कता से युवक की जान बच गई.

घास के बोरे में छिपा था सांप

बताया जा रहा है कि 21 साल के अरुण शनिवार दोपहर खेत में पानी लेने गया था. वहां वह घास का एक बोरा उठा रहा था, तभी उसमें छिपे जहरीले सांप ने उसे डस लिया. सांप के काटते ही अरुण जोर से चीखा और कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी.

चीख सुनते ही दौड़ पड़ा बड़ा भाई

अरुण की आवाज सुनकर उसका बड़ा भाई आकाश मौके पर पहुंचा. उसने देखा कि भाई की हालत लगातार खराब हो रही है. घबराने के बजाय उसने तुरंत मदद जुटानी शुरू की. एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था.

मेडिकल स्टोर वाले ने दिखाई इंसानियत

इसी दौरान एक मेडिकल स्टोर संचालक की नजर दोनों भाइयों पर पड़ी. उसने मामले की गंभीरता को समझा और बिना देर किए दोनों को अपनी बाइक पर बैठाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. परिवार का कहना है कि अगर वह समय पर मदद नहीं करता तो हालात और गंभीर हो सकते थे.

डॉक्टरों ने दी खास सलाह

मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू कर दिया. डॉक्टरों ने परिवार को साफ कहा कि मरीज को किसी भी हालत में सोने न दिया जाए. जहरीले सांप के काटने के बाद कई बार मरीज बेहोशी की तरफ जाने लगता है, इसलिए उसे लगातार जागते रहना जरूरी था.

भाई ने मारे 150 से ज्यादा थप्पड़

डॉक्टरों की सलाह सुनते ही आकाश ने अपने भाई को जागते रखने की जिम्मेदारी संभाल ली. वह कभी उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता तो कभी उसके गालों पर थप्पड़ मारकर उसे जगाए रखता. बताया जा रहा है कि उसने 150 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे ताकि अरुण की आंखें बंद न हों और वह बेहोश न हो जाए.

15 एंटी-वेनम डोज देकर बचाई जान

इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. शेर सिंह के मुताबिक आमतौर पर सांप के काटने पर पांच एंटी-वेनम डोज दी जाती हैं. लेकिन अरुण पर जहर का असर काफी ज्यादा था. इसलिए डॉक्टरों की टीम ने सिर्फ दो घंटे के भीतर 15 एंटी-वेनम डोज दीं. इलाज का असर हुआ और धीरे-धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा.

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अब ठीक है अरुण, परिवार ने जताया आभार

फिलहाल अरुण की हालत पहले से काफी बेहतर बताई जा रही है. परिवार ने डॉक्टरों की टीम और उस मेडिकल स्टोर संचालक का धन्यवाद किया, जिसने समय रहते मदद की. वहीं लोग बड़े भाई आकाश की भी तारीफ कर रहे हैं, जिसने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी और अपने भाई को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की.

यह कहानी सिर्फ एक सांप के काटने की नहीं, बल्कि भाई के प्यार, सूझबूझ और समय पर मिले इलाज की भी है. कई बार संकट की घड़ी में कुछ मिनट और सही फैसला ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाते हैं.

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