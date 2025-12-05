हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तान में हिंंदुओं के धर्मांतरण पर हिंदू सांसद ने ऐसा दिया भाषण कि हिल गया मुल्क, खूब वायरल हो रहा वीडियो

पाकिस्तान में हिंंदुओं के धर्मांतरण पर हिंदू सांसद ने ऐसा दिया भाषण कि हिल गया मुल्क, खूब वायरल हो रहा वीडियो

सांसद ने संसद में अपने भाषण में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 20 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है.

05 Dec 2025 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की संसद में हाल ही में एक ऐसा भाषण हुआ, जिसने पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया. यह भाषण एक हिंदू सांसद ने दिया था, जो अपने देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक अधिकारों और धर्मांतरण की स्थिति को लेकर था. सांसद ने संसद में अपने भाषण में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 20 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है. हालांकि, क्या यह अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए वास्तव में संभव है, यह एक बड़ा सवाल है? पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्मांतरण पर हिंदू सांसद दिनेश कुमार ने ऐसा दिया भाषण कि मुल्क हिल गया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में आखिर हुआ क्या?

वीडियो में सीनेटर दिनेश कुमार ने अपने भाषण में उदाहरण देते हुए कहा कि अक्सर हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम भाई हमें इस्लाम अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं. इसके साथ ही, वह हमें नर्क की आग और पाप से चेतावनी देते हैं और उन धार्मिक मान्यताओं की आलोचना करते हैं जिन्हें वे मूर्तिपूजा या अन्य प्रथाएं मानते हैं. सांसद ने पूछा कि अगर संविधान हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, तो क्या हिंदू या ईसाई नागरिकों के लिए अपने धर्म का प्रचार करना व्यावहारिक रूप से संभव है. भाषण के दौरान सांसद ने यह भी जोर दिया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता केवल कागजों तक सीमित न रह जाए. उन्होंने कहा कि हर नागरिक को बिना किसी डर या दबाव के अपने धर्म के अधिकार का सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए, 

लोगों की प्रतिक्रियाएं और सोशल मीडिया पर चर्चा

भाषण के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह भाषण सच में देश के वास्तविक हालात को उजागर करता है. कई लोगों ने सांसद की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि यह भाषण अल्पसंख्यकों के अधिकारों की ओर समाज का ध्यान खींचता है.

वहीं कुछ ने वीडियो पर आलोचना भी की, लेकिन ज्यादातर टिप्पणियों में यह देखा गया कि लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और धर्मांतरण की असमान परिस्थितियों पर गंभीर चिंता जता रहे हैं. कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि संविधान में लिखे अधिकारों को वास्तविक जीवन में लागू करना जरूरी है, न कि सिर्फ कागजों तक सीमित रखना. 

05 Dec 2025 06:18 PM (IST)
