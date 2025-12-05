शादी के मंडप में Free Fire खेलता मिला दूल्हा, वीडियो देख मजे लेने लगे यूजर्स

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे–ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखकर लोग हंसी रोक नहीं पाते. खासकर शादी–ब्याह के वीडियो तो हर समय ट्रेंड में रहते हैं. कभी दूल्हा–दुल्हन के मजेदार करतब चर्चा में आ जाते हैं, तो कभी बारातियों की अनोखी हरकतें इंटरनेट पर छा जाती हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. इस वीडियो में दूल्हा मंडप में बैठकर शादी की रस्मों पर ध्यान देने के बजाय मोबाइल गेम Free Fire खेलने में व्यस्त नजर आता है.

यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया और कुछ ही समय में ताबड़तोड़ वायरल हो गया. लोग इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और इसे अलग लेवल का टैलेंट बता रहे हैं. यह वीडियो X पर @SAnwer80633 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया शादी में बैठा है, Fire खेल रहा ओ भाई साहब… बिहार वाले भी ना, अलग ही लेवल के होते हैं. शादी में रस्मों की तैयारी चल रही है. यह कैप्शन पढ़कर ही लोग हंसने लगे और वीडियो देखते ही लाइक, शेयर और कमेंट की लाइन लग गई.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन विवाह मंडप में बैठे हैं और आसपास सभी रिश्तेदार भी मौजूद हैं. रस्में चल रही हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन दूल्हा इन सब चीजों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए अपने मोबाइल में Free Fire खेलने में बिजी है. गेम में इतना बिजी है कि उसे शायद यह भी ध्यान नहीं कि वह शादी के मंडप में बैठा है. उसकी हरकत देख लोग मुस्कुराने लगते हैं और कुछ रिश्तेदार उसे देखकर हैरान भी रह जाते हैं.

🆓 fire खेलेगा..

शादी में बैठा हैं 🆓 fire खेल रहा ओ भाई साहब,,...

बिहार वाले भी ना अलग level के होते है😂

शादी में कस्टम की तैयारी चल रही है 😂.. pic.twitter.com/mozlkVV96n — SHADAB ANWER (@SAnwer80633) December 4, 2025

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने लिए खूब मजे

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोग कमेंट सेक्शन में अपनी–अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. कुछ लोगों ने इसे बेहद मजेदार बताया, तो कुछ ने लिखा कि आजकल की तो नई जनरेशन ही अलग है. कुछ यूजर्स ने तो यह भी मजाक किया कि शायद दूल्हा शादी के बाद Free Fire खेलने की आजादी खत्म होने से पहले आखिरी बार गेम का मजा ले रहा है. कई लोगों ने कहा इस दूल्हे की गेमिंग डेडिकेशन को सलाम, तो एक ने लिखा लगता है कस्टम रूम शुरू होने वाला था, तभी मंडप में भी गेम खेलना पड़ा.

यह भी पढ़ें तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल