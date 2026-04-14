हापुड़ हाईवे पर ‘मौत का खेल’! तेज रफ्तार कार से रईसजादों ने किए जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. वायरल क्लिप में कुछ युवक नेशनल हाईवे-9 को अपनी निजी सड़क समझकर खुलेआम ‘मौत का खेल’ खेलते नजर आ रहे हैं. तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच जिस तरह से ये स्टंटबाजी की जा रही है, उसे देखकर साफ लगता है कि इन लोगों को न तो अपनी जान की परवाह है और न ही दूसरों की सुरक्षा की चिंता. यही वजह है कि इंटरनेट पर ये वीडियो चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

हाईवे पर खतरनाक स्टंट का नजारा

मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ का बताया जा रहा है, जहां दिल्ली-लखनऊ हाईवे (NH-9) पर कुछ युवकों ने गाड़ियों का काफिला बनाकर जमकर हुड़दंग मचाया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार के बीच ये युवक गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर लटके हुए हैं. कुछ युवक तो सनरूफ और कार की छत पर खड़े होकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. आसपास से गुजर रही दूसरी गाड़ियों के बीच ये करतब किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसे हैं.

एक गलती और हो सकता था बड़ा हादसा

वीडियो में गाड़ियों की स्पीड काफी तेज दिखाई दे रही है. ऐसे में जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती थी. लेकिन इन युवकों को न नियमों की परवाह है और न ही किसी खतरे का एहसास. हाईवे जैसे व्यस्त रास्ते पर इस तरह की लापरवाही न सिर्फ खुद के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. फिलहाल, पुलिस वीडियो के आधार पर गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर रही है और जल्द ही इन पर भारी चालान और कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. लोग इसे ‘मौत का स्टंट’ बताते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है.

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