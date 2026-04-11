गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी

Viral Video: ईंधन संकट के बीच जुगाड़ के अनोखे तरीके आपने सोशल मीडिया फिलहाल खूब वायरल होते हुए देखे होंगे. हर तरफ से कई तरह के ईंधन की समस्या से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने लोगों को हैरान भी किया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. बांग्लादेश से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स पेट्रोल पंप पर अपने साथ एक कुत्ते को लेकर पहुंचता है. जिसकी पीठ पर टंकी बंधी होती है. वह उस टंकी में पेट्रोल भरवाने की कोशिश करता नजर आता है. यह अजीबोगरीब नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



क्या है पूरा मामला?



रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश इस समय गंभीर फ्यूल संकट से जूझ रहा है. पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को घंटे लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है. इस बीच यह वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर कुत्ते की पीठ पर बंधी टंकी में पेट्रोल भरवाने पहुंचता है. वीडियो में कुत्ता शांत खड़ा दिखाई देता है, जबकि व्यक्ति बहुत सामान्य तरीके से पेट्रोल भरवाने की कोशिश करता है. यह नजारा देखने वाले लोग भी हैरान रह जाते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में कुत्ते पर बंधी पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल भरवाने के इस अलग तरीके को देखने के लिए चारों तरफ भीड़ लग जाती है.

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सोशल मीडिया पर मिले ऐसे रिएक्शन



यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह से कमेंट करना शुरू कर दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है यह तो जानवरों के साथ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. वहीं दूसरा कमेंट करता है हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है दुनिया में अब कुछ भी हो सकता है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है प्लीज जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो. कुछ यूजर ने इसे मजाक नहीं टॉर्चर बताया. इसके अलावा कई और यूजर्स उस आदमी पर गुस्सा होकर कुत्ते को टॉर्चर करने पर आदमी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने आसपास देख रहे लोगों पर भी गुस्सा जताया.

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